【娛樂場】《龍騰灣區歡樂年 過好年》 王君馨何雁詩訪獅城向許紹雄拜早年

【明報專訊】農曆新年將至，各電視台都製作賀年節目。HOY TV與廣東廣播電視台首度合作大型新春節目《龍騰灣區歡樂年》，2月9日（年三十晚）晚9時30分播出，逾30名本地及內地藝人、藝術團體參演，包括鍾嘉欣、周柏豪、連詩雅、草蜢、鄭融、陳潔靈、王馨平和葉振棠等， 陣容鼎盛。

嘗盡各地賀年美食

另外還有賀年特備節目《龍騰灣區歡樂年 過好年》，王君馨、何雁詩、曾樂彤、孫慧雪、陳思圻、陳芷尤、莊錠欣、嚴崇天與曾琸庭到訪台灣、馬來西亞、韓國、新加坡等地，介紹各地華人過年的不同傳統習俗。

首集由新加坡人陳芷尤帶王君馨、何雁詩探索新加坡過年傳統習俗，品嘗賀年美食。第一站先嘗當地特色龍蝦肉乾，陳芷尤教大家講「肉乾」的福建話。混合了豬肉和蝦肉的肉乾經過炭火慢烤，鮮甜香口，3人食到停不到口。她們除介紹肉乾、瓜子、花生等賀年食品，又帶觀眾到當地知名小販熟食中心「牛車水大廈」辦年貨。3人又拜會早年移居新加坡的許紹雄和女兒許惠菁，相聚拜早年，許紹雄父女分享兩地新年氣氛大不同，原來新加坡沒有花市，許紹雄與女兒笑言「可以行自己花園」。

何雁詩與王君馨伙陳思圻到馬來西亞，介紹當地華人過年習俗。馬來西亞「地膽」陳思圻到大馬唐人街「茨廠街」，介紹當地人常買的賀年飾物與傳統食品，又教路經過燈籠時，抬頭看燈籠寓意「鴻運當頭」。除賀年飾物和傳統食品講究之外，如何擺放賀年食品、貼揮春，以及買年花亦有一番學問，3人在節目詳細講解馬來西亞多個過新年小秘訣。

遊台灣百年老街

孫慧雪、曾樂彤和莊錠欣則帶大家體驗台灣過年氣氛，台灣與香港新年習俗相近，3人介紹當地居民新年會貼揮春、封利市、食年糕。她們又遊覽剛於去年11月重新開幕的「南門市場」。除新年食品，南門市場有很多「得意」美食，例如口感「Q彈」的甘蔗果凍雞，孫慧雪、曾樂彤與莊錠欣食到舔舔脷，之後又到台北百年老街「迪化街」，介紹超過50年歷史的花生糖名店，品嘗「花生糖」和「杏仁酥」。

韓團前成員帶隊辦年貨

最後一集由莊錠欣、嚴崇天及曾琸庭帶大家到香港人熱愛的旅遊勝地韓國，介紹韓國新年習俗。曾是韓國女團CLC成員的莊錠欣對當地街道與新年傳統非常熟悉，她為大家介紹唐人街，以及品嘗韓式中華料理。節目又會介紹韓國傳統市場「望遠市場」，韓國人過年會到傳統市場辦年貨，包括煎餅、年糕、韓菓等過年食品。

《龍騰灣區歡樂年 過好年》

2月12日起晚9時 HOY TV 77台播放