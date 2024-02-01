《毒門教母》橫掃Netflix收視榜 《烏有之地》《遺贈的秘密》韓流包辦非英語影視冠軍

蘇菲亞維格拉監製兼主演《毒門教母》登上Netflix英語節目收視榜首，亦是上周最多觀看次數的影視作品。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公開1月22日至1月28日收視報告，《摩登家庭》女星蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）監製兼主演新劇《毒門教母》（Griselda）成績最佳，上架首4日錄得2060萬觀看次數，不單成為英語節目收視冠軍，亦是Netflix上周最多人睇的影視作品。韓流不遑多讓，《犯罪都巿》系列男星馬東石主演動作片《烏有之地》，以及《屍殺列車》延相昊編劇《遺贈的秘密》，分別登上非英語電影及節目收視榜首，證明捧場者眾。

《狂野時速8》加利格雷（F. Gary Gray）執導、《肌智同學會》奇雲赫特（Kevin Hart）主演犯罪喜劇《堅離地神偷》，以1740萬觀看次數蟬聯英語電影榜三連冠，新上榜驚慄片《Mindcage》及第二周上架《末世牢籠》分別排第2和3位。至於非英語電影以馬東石主演韓片《烏有之地》成績最佳，推出首3日已錄得1430萬觀看次數，輕易把德國動作片《60分鐘死線激戰》及代表西班牙入圍奧斯卡最佳國際電影的《絕地盟約》逼落亞軍和季軍。

高收視韓劇十佔其五

以哥倫比亞「黑寡婦」Griselda Blanco真實事迹為藍本的《毒門教母》，剛於1月25日上架，短短4日已錄得2060萬觀看次數，穩佔英語節目收視榜首。故事由1970年代說起，蘇菲亞維格拉扮演女毒梟Griselda，一手建立20億美元販毒王國之餘，同時兼顧家庭生活，外國影評人狠批此劇有歌功頌德、美化毒販之嫌，Griselda兒子亦入稟法院，以Netflix未經授權使用其母肖像及故事，嘗試阻止新劇上架但失敗。

非英語節目方面，上周可謂韓劇天下，本月19日上架的《遺贈的秘密》在過去一星期錄得310萬觀看次數，由第4位急升至冠軍，收視「四連冠」的《柏林》終於跌落第2位，其他上榜韓劇包括《與惡魔有約》、《歡迎回到三達里》、《魅惑之人》及《低谷醫生》分別佔第3、6、7及9位，至於日本動畫亦不甘示弱，《迷宮飯》與《鬼滅之刃：刀匠村篇》留守第8及10位。

宋仲基新片3月上架

提起Netflix韓劇，前年推出《殭屍校園》叫好叫座，成為該平台最高收視韓劇亞軍，早前宣布原班人馬開拍第2季，昨日韓媒爆料指《浪漫速成班》盧允瑞已落實加盟，將會跟上季主角趙怡賢、朴持厚等一同打喪屍。

另一方面，《財閥家的小兒子》宋仲基、《魔幻之音》崔成恩及《京城怪物》趙漢哲合演，改編自韓國小說《遇見盧基菀》的電影《盧基菀》，講述抱着人生最後希望去到比利時的脫北者，遇上失去生存意志女子的故事，韓媒昨日報道此片定於3月1日在Netflix上架，並會列作不適合未成年人士收看級別。