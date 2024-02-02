許冠傑3月紅館騷 大細Gigi任嘉賓 首唱黃霑遺作《紫信箋》致敬

【明報專訊】歌神許冠傑將於3月30日至4月1日假紅館舉行一連三場《許冠傑最緊要好玩演唱會2024》，昨日在尖沙嘴「海運觀點」舉行記者會，逾百粉絲現身支持。許冠傑自彈自唱3首歌，又跟粉絲大合照，氣氛熱鬧。他開心再開演唱會，透露邀請梁詠琪及炎明熹兩個Gigi擔任嘉賓，並會向已故好友李小龍與黃霑致敬。

記者：柯美

攝影：劉永銳

記者會由鄭丹瑞（阿旦）擔任主持，表示天公作美，原本密雲兼潮濕的天氣，在許冠傑（Sam）現身時便放晴，並透露Sam的粉絲在商場未開門已來排隊，又指喜歡Sam的粉絲年齡層很闊，由剛取得身分證到持有樂悠咭都有。

粉絲送吻 龍婷送餃子

Sam甫出場即向粉絲揮手打招呼，表示很開心見到大家，然後自彈自唱3首歌曲，包括《大家跟住唱》、《滄海一聲笑》及《鐵塔凌雲》。當Sam跟現場粉絲大合照時，有熱情粉絲衝前向他送花兼送吻。阿旦表示Sam去年開騷，在其中一場送了副眼鏡給粉絲，此人就是龍婷；龍婷此時現身向Sam回禮，送上親手包的餃子，並戰戰兢兢下與Sam合唱《浪子心聲》。Sam即場邀請龍婷擔任演唱會嘉賓，但阿旦整蠱龍婷說：「唔知你得唔得，你返屋企等消息啦。」

每天邊健身邊練歌

Sam在活動結束後接受訪問，稱去年舉辦7場紅館演唱會意猶未盡，所以今年開Part 2，要繼續玩、繼續瘋狂，目前開3場未知會否加場，他說：「做耐啲，好玩啲，但其中一個環節跟香港兒童合唱團合唱，小朋友不可以演出太多場。」Sam指已有演唱會流程，開始綵排，今次會唱些新歌及去年演唱會沒唱過的歌，大概50至60首，有些是串燒歌，亦開始做運動練氣，每天邊做健身邊唱歌一至兩小時。

大仔懷欣膀胱癌痊癒

嘉賓方面，Sam表示會邀請兩個Gigi，分別是梁詠琪與炎明熹，契女梁詠琪原本去年擔任嘉賓，但感染新冠病毒未能出席。龍婷也在被邀之列。兩兒子許懷欣（Ryan）與許懷谷，以及胞兄許冠文都會上台表演。問兩子目前的身體狀况？Sam稱大仔Ryan膀胱癌痊癒，細仔懷谷之前緊急入院割腎石，目前亦已康復。問到孫仔、孫女會否上台？Sam說：「他們還細，未識表演，不過他們很喜歡音樂，識唱我的歌曲，例如《半斤八両》。」Sam笑言2025年才邀請孫仔上台表演。

門票無加價 盼市民留港消費

提到今次票價維持380元及880元，Sam表示不加價，是希望市民留港消費，又透露今次演唱會向兩名已故好友李小龍及黃霑致敬，「霑叔當年為我寫了首歌叫《紫信箋》，歌詞很動聽，但當時我的大碟夠歌，故一直保存，已有20年，最近想灌錄卻找不到，只記得第一句歌詞及中間用了徐志摩的《偶然》，其他憑記憶寫出來，用了一星期時間，將會在演唱會首次公開獻唱。致敬李小龍環節，會唱剛強的歌曲《男子漢》及《做個自由人》」。

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