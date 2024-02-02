AK相隔5年再見婆婆 感觸想喊

【明報專訊】MIRROR前晚在亞博舉行第14場演唱會，副隊長江生（AK）與陳卓賢（Ian）在彩蛋環節出場。他們由參加《全民造星》成為好友，AK說5年來大家見到他們成長，初時好多人叫他們企埋一齊，然後有不同的古仔寫出來。Ian聞言追問什麼古仔？AK說不想多講，叫他回去搵。接着AK指兩人開始忙工作很少見面，私下約食飯的機會亦不多，大家開始質疑他們是否不再友好？是否嗌交？他覺得大家猜度他們的友情好搞笑。又有猜想12名成員的互動多與少，想太多無謂的事會好攰，但好多謝大家陪着MIRROR成長，他想告知大家，他們12個好開心，仍可在5年後一齊開演唱會。

Ian遞紙巾拍膊安慰

AK與Ian合唱《Don't Wanna Be Friends》前，AK說剛唱《We All Are》時有少少感觸，因婆婆這晚來看，對上一次見婆婆是5年前他們首次開Star Hall演唱會，相隔數年，婆婆年紀大了，有時記性不太好，AK哽咽想喊，Ian拍他膊頭安慰及遞上紙巾，AK忍淚說︰「好開心婆婆可以喺度見證一個咁開心嘅時刻，我早兩日先同阿媽講，佢睇嗰日個彩蛋係我哋兩個，因為我媽咪好鍾意Ian。婆婆愛你，公公都係！」Ian跟台下的江媽媽打招呼，「多謝auntie，好耐無約你食飯啦，我要約你打邊爐」。

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