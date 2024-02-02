【娛樂場】瑰寶情尋──聲影「留」傳III 回顧「影迷公主」陳寶珠風采

【明報專訊】1960年代中後期的粵語影壇，藉時裝青春片熱潮，洋溢一股清新氣息。在古裝片嶄露頭角的陳寶珠，於時裝片跳起輕快舞步，游走傳統與新潮之間，一躍成為備受愛戴的「影迷公主」。長髮大眼的陳寶珠穿著流行時裝的青春形象固然深入民心，參演逾240部電影，星途燦爛，在武俠、戲曲電影世界裏一時反串男角、一時本色演繹女角，奠定紮實的演藝基礎。

以「尋寶珠」為題重映4片

香港電影資料館自2019年開展為期5年的館藏數碼化計劃，借助數碼科技將150部只存孤本或菲林狀况欠理想的珍貴電影拷貝重現觀眾眼前。第3輯「瑰寶情尋──聲影『留』傳」放映節目，將以「尋寶珠」為題，2月4日至5月18日期間，選映4部由陳寶珠參演的經典電影，將她不同時期的百變形象再現觀眾眼前。若以1966年《玉女含冤》作為陳寶珠轉型主演時裝青春片的分水嶺，從1958年她踏足影壇後拍攝的141部前期電影中，便有127部為古裝片，其中反串男角的影片逾85部，佔約三分之二。

反串英氣少年入型入格

選映電影當中，1961年《追魂太極鏢》、1964年《白骨離魂針下集大結局》及1965年《玉面閻羅下集大結局》便屬於陳寶珠早期反串的作品，同時呈現其戲路上的「成長」。

陳寶珠演出《追魂太極鏢》時年僅14歲，戲分不多，但功夫了得，是令人注目的少俠；《白骨離魂針下集大結局》演劍法俐落，散發凜凜英氣的第二男主角。陳寶珠在《玉面閻羅下集大結局》與蕭芳芳分別擔任男女主角，飾演在武林獨當一面、鋤強扶弱的「小閻羅」。

跳脫小生轉型青春玉女

1966年開始，陳寶珠隨着電影類型潮流轉變，從跳脫小生轉型青春玉女，迄至1972年息影的逾百部電影中，時裝片佔64部。1969年《神貓》屬於陳寶珠從影生涯中較後期的作品，亦是發展成熟的青春愛情歌舞片，片中她與銀幕情侶呂奇分別飾演化身成人的神貓和畫家，共譜別開生面的人貓戀。影片色彩斑斕，配合精心設計的貓舞，展現陳寶珠玉女偶像魅力。

為方便持票觀眾了解完整劇情，《白骨離魂針》與《玉面閻羅》將作為參考電影，分別與《白骨離魂針下集大結局》及《玉面閻羅下集大結局》同場放映。部分放映設映後談，由鄭政恆、吳月華博士、曾肇弘、吳俊雄博士和何思穎擔任講者，粵語主講，免費入場。所有電影均為粵語，《神貓》設中文歌詞；其餘影片不設字幕。

瑰寶情尋──聲影「留」傳 III 尋寶珠

日期：2月4日至5月18日

場地：香港電影資料館電影院