甄子丹演《功夫》電影版

【明報專訊】曾演出《俠盜一號：星球大戰外傳》、《殺神John Wick 4》的甄子丹，據美媒報道，將會翻拍1970年代美國經典電視劇《功夫》（Kung Fu），後者講述大衛卡拉甸（David Carradine）扮演的混血孤兒被少林寺收留，學習高深武功，在師父白大師臨終時，決定流亡美國尋找親人。據悉《功夫》電影版由拍過《殺手列車》及《死侍2》的大衛雷奇（David Leitch）執導，《軍火狗》Stephen Chin編劇，上映日期未定。

另一方面，《天煞異降》導演丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two），本月29日會在香港上映；根據原著小說，還可多拍幾部電影，但丹尼斯受訪時表示拍畢第三章便會完結。

去年6月底在影視串流平台AppleTV+上架的《高空歷劫7小時》（Hijack），由《雷神奇俠3：諸神黃昏》英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）主演，雖然收視不俗，但相隔逾半年，前日才落實開拍第2季，艾迪斯將再次扮演談判專家Sam Nelson一角。上季講述專為大企業服務的談判專家Sam，登上迪拜往倫敦的航班KA29，怎料遇上歹徒劫機，逾7小時航程幾乎實時交代Sam在過程中如何化險為夷。艾迪斯表示上季觀衆反應甚佳，但來季Sam會面對哪種危險境况，由於是高度機密，未能透露，只可說他會再次演出，並保證帶來優質內容。