【開箱】《毒門教母》 美版「跛豪」女權包裝

【明報專訊】《摩登家庭》女星蘇菲亞維格拉（Sofia Vergara）監製兼主演新劇《毒門教母》（Griselda），以哥倫比亞女毒梟Griselda Blanco在美國掀起毒品大戰為藍本，雖然於影視串流平台Netflix上架前，被Griselda么子Michael入稟阻止播放，但無阻《毒》劇聲勢，上月25日首播，短短4天錄得2060萬觀看次數，成為Netflix的一周收視總冠軍。

唯一在世兒子反對播放

Griselda Blanco以《教父》阿爾柏仙奴（Al Pacino）的角色Michael Corleone為唯一在生兒子命名，Griselda是怎樣的強勢母親可想而知；Michael接受英媒訪問時指摘劇組開拍《毒門教母》有關Griselda的故事，並未徵詢他同意及意見。Michael聲稱其母是美人，蘇菲亞維格拉劇中卻以特技化妝刻意醜化Griselda，欠缺尊重。

《毒門教母》以上世紀七八十年代為背景，雖按Griselda Blanco故事為藍本，為了戲劇效果，情節大幅修改；譬如Griselda結婚3次，跟首任丈夫Carlos販毒，兩人誕下3子，而且離婚後依然是生意拍檔，並在一次紛爭中處決了Carlos；這部分劇中沒有詳述，反而劇集開始沒多久就講她被第二任丈夫Alberto威迫錢債肉償，跟後者哥哥Fernando上牀，復遭Alberto侮辱，盛怒下槍殺丈夫，帶着3名兒子連夜逃亡到美國邁阿密，投靠同樣受家暴並自立門戶開旅行社的好友Carmen。全劇6集不可能涵蓋終年69歲的Griselda一生，此劇講述她在加州被捕後判監15年，以及知悉3名兒子遭殺害便終結；現實中Griselda出獄後遣返哥倫比亞，跟么兒Michael團聚及被謀殺，都沒有交代。蘇菲亞維格拉自言在哥倫比亞成長，正是毒品最猖獗的年代，其兄在1990年代便因此喪命，深明毒品害人；但為什麽說到Griselda入獄便終止故事，除了篇幅所限外，她和拍過3季《毒梟》的監製艾力紐曼（Eric Newman）認為Griselda真正失去的除了自由，還有她最重視的幾名兒子，那才是要害。

蘇菲亞維格拉演出獲讚

劇中前半部把Griselda描繪成疼惜兒子的好媽媽，不管在外面遭受威脅、殺人搶地盤或從事任何不法勾當，都一概隱瞞兒子，就算他們長大成人，也寧讓他們知、決不給他們看見。

Griselda不但槍斃了第二任丈夫，還拿走他的一公斤聲稱品質超凡的可卡因到美國準備另起爐灶，但掌管毒品市場的是男人世界，拍過《毒梟》的導演安哲斯拜亞斯（Andres Baiz）卻把Griselda一角塑造成有視野、有膽識；被嘍囉搶去毒品，會反擊拿棒球棍打到對方起不來，還要對方帶她去見大佬；在餐廳剛認識的同鄉，便厚酬邀請對方假扮其保鑣，往跟黑幫傾合作；被別人搶去地盤，又毫不手軟親自手刃仇家。難怪其中一名對手說，她比衆多男毒梟更可怕。劇中描繪Griselda有領袖魅力，以往賣淫的好姊妹變成助她運毒的團隊，當看準富裕美國人市場，這些本靠色相為生的女孩，又成為在夜店散貨的下線拆家，逐漸組織分銷網絡。不過當這班女子兵團遭仇家炸到粉身碎骨，Griselda改為招攬古巴非法移民為其賣命，其實所販賣的都是黑市美國夢。

劇中不止以女權包裝Griselda崛起經過，特別安排警方也有類似人物，警員June是單親媽媽，唯一懂西班牙語的警員及女性，卻遭性別歧視，甚至以今天標準可視為性騷擾的言辭；但June聰明敏銳，而且跟Griselda一樣疼惜兒子，又有膽識。她不但最早發現邁阿密的毒梟火拼和連串謀殺中有女性存在，而且最早提出要把大毒梟Amilcar的指紋送檢，最後成為拘捕他及呈堂的有力證據。此角屬虛構，卻在黑白兩面強調女性不凡，亦平衡了只「歌頌」Griselda的流弊。其實劇集最後兩集，Griselda已逐漸失控，早預視其衰落與下場。

《芝加哥》金像女星嘉芙蓮薛達種鍾絲（Catherine Zeta-Jones）在電視電影《Cocaine Godmother》扮演過這名「毒門教母」，但應該不及來自哥倫比亞的蘇菲亞維格拉神似。此劇在爛番茄網的42篇評論文章中得分88%，不少人讚賞蘇菲亞融入角色當中。

綽號「跛豪」的大毒梟吳錫豪上世紀六七十年代橫行香港，充滿傳奇色彩，也為影視圈提供不少素材，但像《毒門教母》般的取態，大概只有「跛豪」也「亮相」過的《夜生活女王霞姐傳奇》可比擬，只是「霞姐」的生意王國是色情行業而已。