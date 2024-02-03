陳敏之強忍喪母之痛開工 讚7歲兒子堅強懂事

【明報專訊】陳敏之母親去年患急性血癌，一度抗癌成功，曾舉家到外地旅行。之後陳母病情反覆，上月26日，陳敏之在社交網公布母親不幸離世消息。飽受喪母之痛的陳敏之昨日強忍傷痛出席邵氏網劇《執法者們》開鏡禮，身形消瘦且神情落寞，她受訪時表示要一段時間才能慢慢接受，一提到亡母即忍不住落淚。

月底舉行安息禮

陳敏之表示忍傷痛開工，因母親生前好想她畀心機工作，好喜歡看她演戲、做直播，永遠是最支持她的粉絲，「媽咪在天堂開心沒病痛，將來必定會在天堂再聚，一齊打牌」。她3月才正式拍《執法者們》，到時心情應該好一些，又見到好多老友，相信母親也想她開心，「媽咪生前是基督徒，本月底舉行安息禮告別，已選定教堂，純白簡潔佈置，安排教會朋友為她唱聖詩和祈禱」。

陳敏之稱7歲兒子雷子樂知道外婆離世，小小年紀比她更堅強又懂事，反過來安慰大人，又做搞笑樣𧨾大家開心，「子樂只在婆婆臨終前一晚哭了一小時，之後不停安慰我，說『媽咪，你還有我！我好掛念婆婆煮的魚』，我當時攬着他喊得更犀利，亦希望他喊出來，可以釋放不開心情緒，畢竟小朋友要面對生死不容易」。

陳敏之劇中演警司，跟黃宗澤、梁競徽及吳啟華有對手戲，非常期待。她跟宣萱早已認識，讚對方率直又有型，但一直未有機會合作拍劇，今次終於碰頭，一齊開工好開心。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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