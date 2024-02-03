《盜月者》成大阪亞洲電影節開幕電影 Anson Lo︰榮幸能參與

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出的電影《盜月者》於年三十（2月9日）上映。昨日傳來好消息，《盜月者》獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，導演袁劍偉及演員們大感雀躍，如打了一支強心針。

袁劍偉表示大阪亞洲電影節對《盜月者》的加冕，意義非凡，「各演員與工作人員的付出，得到國際級影展認可，與有榮焉！今次最大意義在於評審看到電影製作的用心，能夠撇除偶像的框架，客觀給予肯定，讓他們以演員身分打動非香港的觀眾」。他渴望屆時能與演員親身出席大阪亞洲電影節，感受影展與別不同的氣氛，近距離聆聽當地影迷的觀後感。

Anson Lo深感榮幸，說《盜月者》是他第一次拍的賀歲片，亦是十分特別的經歷，因一般賀歲片都是團結歡欣的合家歡電影，今次卻有很多打鬥場面，是動作劇情片，能參與是榮幸。片中他飾演平凡男生阿佑，初時感到好有難度，怎樣將角色演得立體，多謝張繼聰與白只幫忙。

姜濤首開真槍內心害怕

Edan亦多謝台前幕後付出很多時間與心血，認真對待這部作品。姜濤表示片中角色有很大突破，是新嘗試，首次開真槍，看他樣子好像毫無懼色，其實內心非常害怕。他希望透過這部電影，讓日本觀眾能更加了解他們。

娛樂組