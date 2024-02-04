【娛樂場】包辦《Sunset》曲詞 陳鴻翔失戀二部曲

【明報專訊】陳鴻翔（Mark Chan）去年參加ViuTV《全民造星V》晉身30強，12月以獨立音樂人身分舉行首個個人音樂會，近日推出派台歌《Sunset》，是他首支原創歌《Friendzone Man》的二部曲。他當日參加《造星V》，演繹《Friendzone Man》獲花姐（黃慧君）讚賞，因表現出眾，Mark Chan獲三盞藍燈晉身60強。

透過音樂抒發失落憂鬱

Mark Chan一手包辦《Sunset》作曲、填詞，並邀得男子組合MATCH成員何家銘（Tomy）一同編曲及監製。他談到創作《Friendzone Man》因深愛一名女生，後來被拒絕而道出當下感覺。《Sunset》的時間線就在被拒絕後，因失落而沒精打采，連續3天起牀後待在碼頭沉思，從白天看着太陽，吹着海風，一直到日落再到深夜，再讓自己慢慢釋懷。

Mark Chan說：「藉着憂鬱抒情的旋律，朦朧的音樂氛圍，讓大家放慢感受日落時那種一瞬即逝的情感。坐着坐着，抬頭察看夜星，明月默默伴我度過寂寞的夜。再次看到太陽時，我感受到的是朝氣，是充滿未知的未來，我在想，或許這一切就是情感的輪迴。我希望透過音樂抒發出心裏那種失落憂鬱，再隨着時間的流逝，慢慢沉澱，然後釋懷的感受。」

感謝Tomy協助編曲

Mark Chan開始時希望將想表達的情感100%放到歌曲內，所以嘗試一個人完成曲詞編監。到歌曲創作中期，在編曲上遇到樽頸位，便想到在《造星V》認識的Tomy，尋求Tomy協助，「我和Tomy一致認同在香港做音樂要頂硬上！他是一個很好的合作伙伴，同時是我的學習對象。好感謝Tomy即使工作很忙，也願意出手相助，在編曲上提出了很多意見，一起合作創作出《Sunset》」。

邀新晉攝影師拍封面

《Friendzone Man》上架時，歌曲封面是Mark Chan的插畫師朋友Tiffany創作，這次推出《Sunset》，同樣想加入不同的藝術元素，「靈光一閃，想起我一直追蹤的一名專拍攝日落的攝影師，而且作品亦是我喜歡的風格，於是邀請了對方為新曲封面操刀」。他們先後到屯赤及龍鼓灘取景，為《Sunset》注入畫面，讓人聽這首歌的時候更容易投入。該新晉攝影師擅長拍攝日落、日落人像剪影及光影等，即使初次合作，他們的意念已很接近，且很有默契，完成日落人像剪影的封面。