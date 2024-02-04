《洛奇》「阿波羅」卡爾睡夢中離世

【明報專訊】在《洛奇》系列扮演拳王阿波羅（Apollo Creed）的卡爾韋達斯（Carl Weathers）周四（1日）在睡夢中離世，享年76歲；在《洛奇》扮演同名主角兼編劇的史泰龍（Sylvester Stallone）發帖悼念，稱沒有卡爾《洛奇》不可能完成，說其離世是重大損失。

卡爾韋達斯的家人發聲明證實噩耗，但沒明言死因，只稱他在睡夢中安詳離世，「卡爾是傑出的人，擁有非凡一生，通過其對電影、電視、藝術和體育的貢獻，留下不可磨滅的印記，並得到全世界和數個世代的認可」。

1948年在新奧爾良出生的卡爾韋達斯，曾是美式足球員，加入演藝界後拍過不少名作，包括《第三類接觸》、《雪嶺過江龍》等。在《洛奇》系列雖然不是主角，他扮演重量級拳王阿波羅卻是重要角色；《洛奇》贏得奧斯卡最佳電影及導演等殊榮，其後3集卡爾均有份演出，直到《洛奇》第4集《龍拳虎威》，阿波羅遭瑞典男星龍格爾（Dolph Lundgren）扮演的蘇聯拳手在擂台擊斃。史泰龍拍《洛奇拳王再臨》曾與卡爾有過摩擦，事緣史泰龍想利用《洛奇》系列阿波羅的舊片段，卡爾反對，並要求在片中演出一角，但阿波羅在第4集已殞命，史泰龍決定另找演員重拍。兩人其後和解，並拍攝《洛奇》外傳《王者之後》，講述《黑豹》米高佐敦（Michael B. Jordan）扮演阿波羅的遺腹子艾冬尼斯，在洛奇協助下踏上擂台，子承父業。《王》片亦叫好叫座，先後拍了3集。

曾演出《鐵血戰士》《曼達洛人》

卡爾韋達斯亦演出過《鐵血戰士》，同片的阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）及傑西文圖拉（Jesse Ventura）先後成為加州及明尼蘇達州州長；多年以後在長壽綜藝節目《周六夜現場》趣劇環節，卡爾戲言也要從政。他其餘令人印象深刻的演出，還包括在喜劇《球場古惑仔》（Happy Gilmour）飾演高爾夫球教練、與夏里遜福（Harrison Ford）合演《六壯士續集》、為《反斗奇兵4》配音，以及在Disney+劇集《曼達洛人》扮演賞金獵人公會首領卡加，跟主角佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）有不少對手戲。

史泰龍對卡爾韋達斯離世感到十分難過，但稱慶幸認識對方；阿諾舒華辛力加形容卡爾為傳奇人物，「他是傑出運動員、出色演員和偉大的人。沒有他，我們就不可能拍《鐵血戰士》，而且不會在拍攝過程中度過如此美好的時光」。在《球場古惑仔》與卡爾合作的阿當辛迪拿（Adam Sandler）形容對方是「好爸爸、好演員、好運動員，跟他一起總是有很多樂趣」，阿當還指卡爾為人聰明、忠誠，而且十分疼惜兩名兒子。《曼達洛人》創作人莊法維奧（Jon Favreau）、導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）及男主角佩特羅帕斯卡分別在社交平台留言致哀。

《巴士站》鄧梅利逝世

另一方面，曾伙拍瑪莉蓮夢露（Marilyn Monroe）演出《巴士站》並獲奧斯卡最佳男配角提名的鄧梅利（Don Murray），本月2日離世，享年94歲。另外，娛樂網站TMZ報道，《花月殺手》監製畢利湯瑪斯（Bradley Thomas）的太太兼英國紀錄片製作人伊莎貝（Isabelle Thomas），日前在洛杉磯某酒店自殺，終年39歲。