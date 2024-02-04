《魷魚遊戲》79歲吳永壽涉非禮 檢方求刑一年

【明報專訊】影視串流平台Netflix最高收視韓劇《魷魚遊戲》日前公開第2季劇照及預告，迅即成為網上熱話；劇中飾演「001」號參賽者的79歲男星吳永壽，前日因2017年非禮20多歲話劇演員A小姐而出庭應訊，檢方批評他在調查及受審期間，表現毫無悔意，要求法院判處一年有期徒刑。憑《魷》劇贏得金球獎最佳男配角的吳永壽表示，「我活到這把年紀，還要出庭受審，感到非常痛苦，人生要崩潰了」。

案發於2017年9月，A小姐聲稱在大邱某公園遭吳永壽強行擁抱，並於女方寓所門外強吻其臉頰，事後女方報警但不受理，她不服並於2022年提覆核，水原市檢察方重啟調查，移送法庭候審。案件前日開庭，檢方求刑一年，被告代表律師反駁指「除了原告人的證供外，並無其他證據顯示吳永壽犯案」，希望法官判處無罪。法院將於下月15日宣判。

力燦三度犯案判緩刑

另一方面，前男團B.A.P成員力燦2018年在京畿道度假村非禮同行女性，罪成被判10個月有期徒期，但他不服上訴，二審期間再被控以性侵及非法拍攝另一女受害人；前年第三度犯案，涉嫌在首爾龍山區酒吧「胸襲」女粉絲，案件本月1日宣判，力燦面臨3年有期徒刑，但緩刑5年，接受40小時性暴力治療，3年內禁止在兒童、青少年與殘障人士相關機構服務。網民批評量刑太輕，跟檢方要求7年有期徒刑相差甚遠。