MIRROR自評16場演唱會值70分 邱士縉除衫曬胸肌 lan Jer變喊包

【明報專訊】MIRROR於亞博舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》前晚圓滿結束,邱士縉(Stanley)在尾場終極除衫赤膊曬健碩身形,引得全場瘋狂尖叫,騷後姜濤也忍不住伸手摸他的胸肌。陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、柳應廷(Jer)與王智德(Alton)唱團歌《We All Are 》時,感動落淚,Jer更被隊友踢爆「喊到豬頭」。楊樂文(Lokman)對完騷感不捨,評MIRROR表現值70分,又承諾他們會一直唱跳。

記者:林蘊兒

攝影:鍾偉茵

MIRROR演唱會尾場吸引不少圈中人捧場,包括梁詠琪、阮小儀,還有傳秘婚兼育有孖胎的宣萱與古天樂前後腳到場,古天樂看騷約半小時提早離場。MIRROR繼續施展渾身解數冧爆粉絲,Stanley獨唱《來不及》時,忍淚凝望亡母相片,哽咽差點唱不下去。之後他與Jeremy鬥妖鬥性感,健碩身形的他被網民改叫「大表波」,前晚群情胸湧下,他終極一脫,除外套赤膊騷結實肌肉,粉絲瘋狂尖叫。

副隊長江𤒹生(AK)亦不輸蝕,穿透視背心,有粉絲大叫除衫。Jer分享去年創作《Dear Children》因由,稱知道身邊有好多朋友不開心,想寫一首歌為他們打氣鼓勵。12子換白色衫唱團歌《We All Are》時,Ian、Jeremy、Jer和Alton感觸流下男兒淚。

預告新團歌Day Zero將面世

演唱會尾聲時,隊長Lokman承諾MIRROR以後會一直唱跳,並帶領全場粉絲大聲為他們歡呼長達1分35秒,氣氛熾熱。Lokman表示16場演出不容易,每晚很疲勞辛苦弄致身水身汗,因有粉絲支持,他們才有力量繼續做落去,「今(前)晚之後,我們會重新出發,當由day zero開始,然後去世界各地開騷,見證MIRROR同MIRO力量。明白好多事不容易,但相信只要肯行出第一步,就可以消化、接受和改變,好多事眨一眼就變得好易」。他預告新歌《Day Zero》將面世。

安歌大合唱《One and All》及《We Are》已近晚上11時半,粉絲仍不肯離場大叫安歌,MIRROR再出場唱《BOSS》,勸說太夜沒車搭,歌迷才依依不捨離開。

Edan拒跟盧瀚霆組女團

完騷後,MIRROR受訪,Lokman嘆時光飛逝,沒想過16場演出轉眼便完成,大感不捨。被隊友踢爆「喊到豬頭」的Jer解釋有感做16場演唱會不容易,又見有粉絲喊,太感動,忍不住爆喊。Ian看到粉絲寫「一定要相信自己」的應援牌與眼神交流,突然很感觸。Alton稱演唱會監製在耳機提醒他們好好珍惜這個畫面,知他們與觀眾都付出200%,加起來有400%,特別感動。

盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)與Jeremy日前在彩蛋環節化身限定女團「外星三少女」跳唱K-POP女團舞。3人會否以女團形式出歌?Edan笑說:「首先我同他(指Anson Lo)是兩個世界,我跳另一種舞,交由Jeremy和他跳。演唱會彩蛋的驚喜是最特別,大家期待下次MIRROR演唱會有沒有。」

全員落台圍住大叫逾10秒

姜濤與Anson Lo昨日獲邀在美職聯球會國際邁阿密與港超球員組成的「香港隊」擔任賽前表演嘉賓,姜濤說好開心和榮幸參與盛事,有機會一定想「集郵」。他稱美斯是國際運動巨星,即使他熱愛打籃球,覺得運動無分種類,他與Anson Lo認為運動精神很值得學習。

姜濤完騷在台上開心表現跳跳紮,承認壓力紓緩,鬆了一口氣,自爆一眾成員落台後圍在一起大叫10多秒,結果又再出場安撫粉絲離場而再上台唱歌,覺得很搞笑。Lokman透露稍後外地巡唱有新編排,要多加排練,慶幸農曆新年有幾天假期休息。

姜濤伸手「胸襲」Stanley

12子未敢在農曆新年放鬆狂食,狀態弗爆的Stanley稱心情矛盾,知要出埠開騷想盡力保持最佳身形,但完騷後已忍不住偷吃了一件蛋撻。身旁的姜濤全程蹺着他的手臂,當大家取笑Stanley花名變「大表波」時,姜濤伸手「胸襲」摸足10幾秒,還一齊追問他為什麼除衫?Stanley推說是經理人花姐(黃慧君)吩咐,花姐即大聲反駁說已叫他不好,但Stanley偏要除衫。他解釋一開始無想過除衫,總綵排時貪玩除了,大家先嚇呆,後起哄說好,叫一定要除,於是與排舞老師傾好,留到尾場才脫,巡唱會否除衫還未決定。

AK表示排在Stanley後演出好大壓力,承認身形比下去,笑說巡唱打算請假在台下做觀眾。他們推舉Jer成下一名在台上除衫的人,Jer一臉尷尬說沒想過。Lokman代表評16場演出整體表現及格值70分,成員都盡力做好每一部分,每日好集中綵排和訓練,學習努力改進,盼未來有更多進步空間。

