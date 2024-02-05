近千歌迷賀「入五」 憶低潮落淚 楊千嬅曾心痛CD碎滿地

【明報專訊】楊千嬅前日50歲生日，在人生半百大日子，選擇與歌迷共度，舉行近千人的生日限定大派對，選唱平時少唱的歌，給歌迷驚喜。在港土生土長的千嬅一早決定50歲要在這裏跟家人和朋友過，她沒想過會唱歌唱到半百，除感恩及感激，這麼長的人生路程，回望非常精彩，從沒遺憾。她視參加派對的朋友如家人，感謝多年來選擇支持她，聽她的歌一齊成長，「我好耐冇喺香港表演，我唔想喊，喊完鼻涕又變痰，唱唔到好唔抵」。

回望人生 笑比哭的多

千嬅獻唱《火鳥》時，說有千言萬語想同歌迷講，「《火鳥》其中一句歌詞，我這刻先真正明白咩叫做『今天火鳥在洪爐外飛舞，在懸崖上看雲裏有星』，我今日見到粒星」。全場拍手歡呼。她問歌迷這幾年過得好嗎，稱知大家有不同經歷，過得不容易，「我都經歷大考驗，感謝曾擔心我的朋友，我過得好好，不用擔心」。她承認過程不容易，終於知道自己出生是要學識解決問題，回望人生，笑比哭的多，是開心的人生。

死頂扮開心 嚇親身邊人

千嬅表示在過去日子經歷高山低谷，得到好多養分和智慧，之前幾年很難過，曾有段時間躲起來，時肥時腫，被影到畸形樣，新時代網絡風暴令她感震憾，「幾十歲人什麼都遇過，同自己講有咩未見過？真係低處未算低，發覺自己好強大，今日好感恩，上天畀我有力氣時，經歷呢個浩瀚人生」。

談到面對情緒問題，千嬅說負面時要容許自己不開心，她試過死頂，刻意扮開心，不想被人知，嚇到好多人，那一刻很迷惘，不知發生什麼事，好困擾，「尤其見自己啲音樂，CD碎到一地都係，個心好痛，我連朋友都唔敢再關注，你鬧我冇問題，唔好鬧埋我啲朋友，諗住一個人撐，唔好害人，曾經覺得好恐怖，首先選擇熄機，唔好睇、唔好理、唔好聽，休息畀時間自己消化」。

堅持不放棄 自己救自己

千嬅透露歌迷給她好多力量和鼓勵，有粉絲將她多年來在台上講的得獎感受，剪輯成片，她邊睇邊喊，原來她講的話曾幫到人，最後幫回自己，發現困難時只有自己救自己，不要放棄自己，「我想同愛我嘅人講，面對任何困難，記住有心跳就有希望，唔好放棄，最壞最不開心的事都可以逆轉，同我一齊進化，一齊進步。呢個係『千嬅群英會』嘅精神，我50歲都做到，你哋咁後生，可以活得更精彩。大家聽我嘅歌，就可以似我保養得咁好，我唔係話個樣，係呢度，個腦」。她說時一直強忍淚水，最後忍不住喊，有感而發說：「世界很大，人好渺小，我哋要好好活好每一日，將好嘢互相分享，希望大家心中充滿愛。」歌迷高呼「我愛你」。

娛樂組

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