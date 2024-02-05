鄭啟泰猝逝 未婚妻嘆學習一個人睡 前妻黎海珊放下怨恨 只記美好一刻

【明報專訊】資深DJ鄭啟泰上周五（2日）突然身體不適，翌日早上送入律敦治醫院深切治療部，延至當日黃昏離世，終年56歲。鄭啟泰離世噩耗震驚演藝界，圈中好友紛紛發文悼念，表示難以接受。伍詠薇不捨好友離開感心痛，讚鄭啟泰是風趣幽默的大好人。鄭啟泰未婚妻王雁芝在社交網發文緬懷二人昔日相處甜蜜時光，表示要學會自己一個人睡覺。黎海珊得悉前夫鄭啟泰離世傷心落淚，稱當年離婚的怨恨已微不足道，只記着對方最美好一刻。

娛樂組

鄭啟泰日前宣布重回新城電台開咪，開心透露向速度滾軸溜冰香港代表隊前成員王雁芝求婚成功，正籌備婚禮，豈料突然天人永隔。王雁芝在社交網發多個帖文哀悼未婚夫，其中一張照片似是鄭啟泰在晚宴上向她求婚後的合照，相中鄭啟泰左手高舉一束花，右手拖着王雁芝的手，王雁芝笑到見牙唔見眼。王雁芝寫道︰「本來我想話我咁肥，唔po，佢就話一齊減肥影輯靚相，但係𠵱家，呢張相係最靚嘅，我見到我最有型最自信嘅未婚夫……做了佢最勇敢的一件事，因為我知道他不想結婚的。my man，最有型的就是你。」

難掩對未婚夫掛念之情

王雁芝還貼出兩人吃餃子、她攬着男友、男友的童年照等，對離世未婚夫說︰「一日讓我成為最幸福的人，隔天你就自私地玩。可惡的你，最愛整鬼，幾鬼怪呢一次，整鬼一啲都唔好玩。掛念你！傻佬，𠵱家係咪游緊水呢？今日我就要學會自己一個人訓（瞓）覺啦。」她對網民說請記着最好、最搞笑、最開朗、最鬼怪的鄭啟泰，「佢就係一個大好人，我冇揀錯人。他給予我無限度支持，我做什麼他100%支持我，我的最大後盾。佢鍾意整鬼人，今次佢真係畀咗個大整蠱我」。

黎海珊慨嘆兩拍檔先後離世

鄭啟泰26歲時曾與同是DJ和演員的黎海珊閃婚，夫妻關係只維持5年結束。鄭啟泰曾說當時很花心、不成熟，受不起誘惑，利用第三者作為導火線重新尋找自由。黎海珊回應傳媒時，對前夫離世多次落淚，表示當年的怨恨已微不足道，只會記住鄭啟泰最美好一刻，包括二人當年跟前年病逝的邵國華如何努力做好電台節目。

黎海珊慨嘆當年兩拍檔先後離世，鄭啟泰還那麼年輕，最擔心對方的父母。她透露最後一次見鄭啟泰是在一個傳媒周年酒會上，當時鄭啟泰主動找她聊天，其間呻電台如何虧待他，又開心獲樂易玲簽約成為無綫藝人。問到可有感到遺憾？她說︰「不會，我會記住我們一起做節目時的開心時刻，我們3個人不時為做好節目度橋，鬼怪（鄭啟泰）是節目監製，當年我們回家後也是談公事。」

伍詠薇不捨跟摯友道別

伍詠薇前晚收到鄭啟泰離世噩耗好心痛，回想2001年，二人首次合作主持新城電台節目，獲對方照顧，有很多相處點滴。她說鄭啟泰除風趣幽默，還是大好人，對拍檔、同事、朋友真誠，又玩得又飲得又笑得又嘔得，不捨跟這摯友道別。

鄭啟泰生前為無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》做旁白，節目評審伍仲衡在社交網貼出鄭啟泰講旁白短片，留言：「每次見到你，我都會扮你講嘢，因為你真係講得好好聽，多謝你！啟泰兄，我會永遠記住你，你永遠是《中年好聲音》一分子！」

薛家燕兩遇鄭 不覺有異樣

薛家燕對鄭啟泰離世感難過及不捨，難以置信，一周前她在無綫撞到鄭啟泰為新劇造型，數天前又在電台拍賀年照，不覺對方健康有異樣，慨嘆失去一名電台人才。蔡國威有感鄭啟泰離世太突然、太無常，二人當年在新城電台認識，之後在亞視及無綫一同工作，大讚鄭啟泰愛玩、樂天、幽默，很享受每個演出。