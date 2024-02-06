馬浚偉：最後見鄭健康沒異樣 新城周三播紀念特輯

【明報專訊】新城廣播營運總監馬浚偉（馬仔）昨日交代DJ鄭啟泰離世後的節目安排，他稱鄭啟泰原於明日與T-Max、麥皓兒主持新城廣播知訊台節目《得閒High Tea》，現由兩名拍檔繼續主持，他說：「兩主持都是由鄭啟泰帶大，就讓他們繼承鄭的信念繼續做，既然這節目是鄭啟泰開出來，便繼續由這節目留響度，反正都是他的徒弟做，我覺得是一個美麗的事。」

節目《得閒High Tea》繼續做

馬仔表示新城一直有跟鄭啟泰的家人緊密聯繫，在完全尊重其家人的意願下，才會作出任何安排，「鄭啟泰在新城廣播咁多年，我們點都會為他做一個紀念特輯節目，會在周三（明日）下午4時播出，是充滿心意及秉承他喜歡帶給觀眾開心的節目，已得到其家人同意，相信聽眾都希望紀念這個朋友，在他原主持節目時段紀念，我覺得比較適合」。

馬仔表示與鄭啟泰相識於無綫，收到不幸消息時覺得震驚和突然，仍記得跟對方在新城廣播相見時笑得好開心，「當時見到他面色幾好，所以也不明白，健康狀况就交給其家人了解，無論如何，在我最後見到他的畫面，全部都是健康、開心，一定覺得可惜」。馬仔表示與鄭啟泰有共同信仰，痛失摯友會以正面情緒面對，「起碼我能讓這個弟兄返天家前兩星期，捉到他回到這個他那麼鍾意的大家庭，笑得咁開心，我沒有遺憾，當然他的離開令我很不捨，他只是行先我一步，我們遲早會在天家再見」。

DJ黎莉：合作滿有正能量

鄭啟泰重返新城開工當日向同事派玫瑰花，包括DJ黎莉，她提起對方仍眼濕濕，稱玫瑰花仍放在枱頭，聽到消息時以為是大整蠱，之後收到很多短訊才確認，覺得很可惜和突然，至今仍很掛念對方，「我們經常合作當司儀，每次跟他一起工作都滿有正能量，難忘在沙灘節長時間冒着大風，他仍表現得很專業」。她表示兒子很喜歡看鄭啟泰變魔術，叫對方做魔術師叔叔，她要向兒子解釋魔術師叔叔已返天家，「最觸動我是鄭啟泰曾說我是他在勁爆頒獎禮上好好拍檔，我不停翻睇這條片」。

記者：林祖傑