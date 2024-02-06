【娛樂場】梁釗峰新碟《遺憾與遺憾之間的一切》 擁抱遺憾珍惜當下

【明報專訊】組合C AllStar成員梁釗峰作個人發展，近日推出籌備一年的新碟《遺憾與遺憾之間的一切》，這是釗峰第3張個人專輯。「遺憾四部曲」包括《已……（3235）》、《愛情難以許可我們回到當初（1717）》、《逆時針的古董錶（5046）》及《遺憾與遺憾的一切》。釗峰參與創作，特別炮製四部曲的「遺憾」歌映連載劇場企劃，透過歌聲與MV畫面，籲歌迷「擁抱遺憾、珍惜當下」。《遺憾與遺憾之間的一切》唱片封套設計成包裹，釗峰形容自己似倉務員負責整理「遺憾」。

四部曲的MV由不同演員組合拍攝，分別有梁仲恆與談善言、何求與林熙彤、簡慕華與韋羅莎，最終章《遺憾與遺憾的一切》MV日前上架，釗峰跟郭爾君（Alma）上場。

釗峰Alma拍四部曲最終章MV

串連之前3個故事，回到「遺憾整理師」釗峰與Alma身上，經歷各種感情遺憾後，他們終於學懂珍惜彼此，兩人的關係亦正式揭盅。MV中，釗峰與Alma身處愛情遺憾倉庫，擺滿逾百個色彩繽紛的「遺憾包裹」，包裹顏色的深淺度有着不同含意，褪色的代表已被淡忘的愛情，而包裹中的手寫信更包含MV導演Veronica的真迹，每件展品的細緻度都令釗峰與Alma讚歎不已，亦有助他們投入角色，釗峰說：「極度精美，鬼斧神工，好多謝張蚊（電影美術指導）團隊。」Alma說：「喺片場講『魔鬼就喺細節度』，佢哋連玫瑰花上嘅灰塵，甩咗一塊要點fix，都有諗清楚。」

新歌《遺憾與遺憾的一切》雖是企劃最終章，不過MV卻是四部曲中最早拍攝，在之前推出的3個MV中，都會看到新歌MV的零碎片段。四部曲看似是四段感情和關係，但其實代表着釗峰與Alma在不同時空的愛情故事。釗峰以雙生火焰形容與Alma的關係，「愛情遺憾倉庫」就如兩人的結界，只有懂珍惜眼前人才能解開心結，衝破結界，釗峰說：「佢哋身處喺同一空間，但從未感受過對方嘅存在，好似佢哋處理嘅每一段愛情故事咁，都無好好確認對方。當佢哋意識到當下係最緊要嘅moment，呢對靈魂伴侶生生世世經歷嘅遺憾，先會喺嗰刻解開。」

個人發展上軌道 以新心靈寫歌

釗峰希望透過今次《遺憾與遺憾之間的一切》企劃讓歌迷明白，人無法逆轉遺憾，最重要是從中學到珍惜當下，「我哋只能從遺憾當中學習同經歷，呢啲先係最寶貴。再返去當下，你自然就懂得用咩方式去愛惜身邊人，希望大家懂得擁抱當下」。釗峰近年個人發展上了軌道，尋找到自己的方向，其中包含了過去與現在的自己，並接受新挑戰，以新的心靈寫歌，他就似收音機發放頻道，有共鳴時，世界便會有迴響。