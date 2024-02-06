Taylor Swift破紀錄4奪年度專輯 Celine Dion抱恙頒格林美大獎遭冷待

Miley Cyrus（圖）致謝時笑言不會忘記多謝任何人，但可能忘記穿內褲，事實卻是她刻意不提歌手父親Billy Ray Cyrus。（路透社）

【明報專訊】第66屆格林美音樂頒獎禮昨在洛杉磯舉行，美國樂壇天后Taylor Swift憑《Midnights》贏得入行以來第4個年度專輯大獎，刷新格林美史上最高紀錄。為了隆重其事，大會邀請前年確診「僵硬人症候群」而停工休養的Celine Dion擔任頒獎嘉賓，然而Taylor Swift上台領獎時，只顧跟製作團隊擁抱慶功，不單未有直視Celine Dion，致謝時亦隻字不提對方，事後不少網民留言批評Taylor Swift行為失禮且欠尊重。

女性音樂人在今屆格林美出盡風頭，除了Taylor Swift奪得年度專輯，其餘兩項大獎包括年度錄音及歌曲，亦由兩代樂壇天后Miley Cyrus和Billie Eilish包辦，加上SZA橫掃多個R&B音樂獎項、Victoria Monet亦獲頒新人獎等，氣勢一時無兩。賽前獲得6項提名的Taylor Swift，先拔頭籌奪得最佳流行專輯獎，致謝時趁機公布4月19日發行新碟《The Tortured Poets Department》消息，其後透過社交媒體公開封面，深諳宣傳之道。

Taylor Swift男友查維斯卻斯（Travis Kelce）因隨肯薩斯城酋長隊集訓，未能親身見證她自2010年《Fearless》、2016年《1989》及2021年《Folklore》後，再憑《Midnights》奪得年度專輯大獎，同時打破三大殿堂級男歌手：法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）、Simon & Garfunkel成員Paul Simon，以及失明歌王Stevie Wonder多年不敗紀錄，成為格林美史上首位4奪這項殊榮的歌手，但她仍有製作團隊陪伴左右，拖着跟她合唱《Snow On The Beach》的女歌手Lana Del Rey、唱片監製Jack Antonoff等上台領獎，絕不孤單。

後台合照平息風波

主辦單位為Taylor Swift及樂迷送上驚喜，請來憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞的55歲加拿大樂壇天后Celine Dion擔任頒獎嘉賓，她自前年宣布患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」後，首次出席大型頒獎禮，由長子Rene-Charles攙扶下步出舞台，迅即獲得全場掌聲及喝彩歡迎，她感謝大家支持：「當我說很高興能夠站在這裏，這是由衷之言。」

其後穿著Schiaparelli白色低胸長裙的Taylor Swift上台領獎，先跟Lana Del Rey等人逐一擁抱，然後從Celine Dion手上接過獎座，但未有任何眼神接觸，後者似感愕然，但仍禮貌地留在台上，靜聽對方致謝：「這是我人生中最好的時刻，其實當我完成一首歌曲、拍完一首MV，或者跟樂隊和舞蹈員為即將舉行東京演唱會綵排的時候，同樣感到快樂。」但未有感謝Celine Dion抱恙仍現身頒獎。

頒獎禮結束後，不少網民留言批評Taylor Swift樂極忘形，對於她冷淡對待Celine Dion的舉動表達不滿，亦有人質疑兩代天后是否曾經有隙，所有才會出現尷尬場面。不過，隨着二人返回後台並熱情擁抱的合照曝光後，力證她倆並無不和，料可平息風波。

Miley Cyrus拒提父親

相比之下，12歲已憑迪士尼兒童劇《樂壇Teen後》成名的Miley Cyrus便世故得多，她從另一樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）手上接過入行首座格林美獎（最佳流行歌手）即興奮致謝：「太有象徵意義了，我剛才仍在大雨中塞車，擔心未能趕赴現場，這是我無法接受的，因為是瑪麗嘉兒頒獎啊，她代表了一切。」都說好事成雙，Miley Cyrus再憑熱門歌曲《Flowers》奪得年度錄音大獎，她感謝母親Tish Cyrus、胞姊Brandi、唱片公司及工作人員等支持和鼓勵，「我應該沒有忘記多謝任何人，但我可能忘記穿內褲」，逗得哄堂大笑。有心水清的網民發現，她刻意不提歌手父親Billy Ray Cyrus，似乎對父母離婚一事仍然無法釋懷。

另一方面，Billie Eilish憑去年最賣座電影《Barbie芭比》片尾曲《What Was I Made For?》先奪金球獎最佳原創歌曲，昨日再贏格林美年度歌曲及電影作曲獎，不忘感謝導演姬達嘉域（Greta Gerwig），此片兼獲最佳電影原聲大碟，成為頒獎禮另一大贏家，《奧本海默》則奪得最佳電影配樂獎。