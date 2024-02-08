【娛樂場】《詩畫中國》 演藝名人合演將古畫「活」起來

【明報專訊】中央廣播電視總台文藝節目中心及央視創造傳媒有限公司聯合製作的大型文化節目《詩畫中國》，獲「第60屆亞洲—太平洋廣播電視聯盟」電視娛樂節目獎。節目以新媒體技術結合多元藝術形式，以嶄新視角帶領觀眾穿越中華民族5000年來的經典詩畫時代，感受博大精深的中華文化。每幅古畫卷由不同演藝名人「開卷」，透過各種藝術形式，包括京劇、評彈、武術、朗誦、音樂劇、肩上芭蕾、木偶劇和鋼琴等，把古畫中的人物故事瞬間「活」起來，生動地呈現於觀眾眼前。

樊少皇楊德戰拳腳交鋒

參演《詩畫中國》的藝人不乏港人熟悉面孔，有近年進軍內地發展的武打演員樊少皇，一展自幼習武的功架，以一剛一柔與世界太極拳冠軍楊德戰拳腳交鋒，彰顯清代著名書畫家鄭板橋所繪的《竹石圖》軸中，竹之高風亮節品格。

在演藝及戲曲界的全才藝人汪明荃穿起旗袍，與香港故宮文化博物館館長吳志華一同介紹國家一級文物：南宋趙伯駒的《江山秋色圖》卷，古韻味十足。

惠英紅穿古裝行騷

趙雅芝現身節目，以優雅的姿態冲泡中國茶，展現了明代畫家文徵明所繪畫的《林榭煎茶圖》，獲不少網民大讚「茶香人美」；影后惠英紅穿起古裝服飾行騷，還原南宋風俗畫《雜劇〈打花鼓〉圖》中的雜劇藝人形象。

惠英紅稱這次表演使她學習到華夏千年的服章之美、禮儀之美，「以後再拍古裝都能應用得非常好，我會把學到的再教給年輕演員，因為這是我們國家的寶藏」。還有「樂壇校長」之稱的譚詠麟，伙拍內地男歌手胡夏為蘇東坡畫作《瀟湘竹石圖》合唱一曲，另外又朗誦《定風波》。

學術角度解讀詩畫

節目邀請了中央美術學院院長範迪安、中國美術館館長吳為山及北京師範大學副校長康震以「賞卷人」，評鑑這些詩畫，並與央視「名嘴」主持人撒貝寧一同品味「納山河萬景，涵上下千年」的中國詩畫之美。透過賞卷人的專業學術角度解讀詩畫，詮釋畫風特式，以及解構詩畫的歷史故事等，讓觀眾在欣賞文藝精品後，能從學術層面了解創作者的心思與詩畫的意蘊所在。

《詩畫中國》 港台電視31

2月11日起 逢周日下午2時及晚上9時30分