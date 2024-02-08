出口夏希日劇講中文 協助山下智久救人

【明報專訊】日本男團NEWS前成員山下智久工作不斷，主演NHK電視台冬季日劇《正直不動產2》目前仍在熱播，富士電視台已宣布他將接拍4月推出的春季日劇《Blue Moment》，飾演特別災害對策本部（簡稱SDM）主管晴原柑九朗，亦是自2017年《緊急救命3》後，再次扮演救援人員角色。劇組昨日公開女主角人選，正是《舞伎家的料理人》中日混血女星出口夏希，劇中飾演SDM助手雲田彩，是個從內地返回日本工作的爽直女孩，「從未想過拍日劇可以講中文對白」，加上首次擔正黃金時段劇集女主角，難怪她說雙重興奮。

《Blue Moment》改編自同名漫畫，講述氣象研究官晴原柑九朗率領SDM成員拯救受天災威脅的市民，親赴災場奮鬥。現年22歲的出口夏希近年備受富士電視台力捧，繼《最喜歡的花》及「月9」劇《因為你把心給了我》後，連續第三度演出富士台劇集，且看能否把握機會，憑《Blue Moment》人氣更上一層樓。

另一方面，朝日電視台昨天亦公布春季日劇《黃金之刻～服部金太郎物語》主角人選，西島秀俊與松嶋菜菜子自《紅十字女護士》後相隔9年再度合作，扮演有「日本手表王」美譽的精工鐘表集團創辦人服部金太郎夫婦。新劇改編自同名小說，講述服部由鐘表維修員到創辦精工集團的過程，並製造出全球首支指針石英手表的故事。