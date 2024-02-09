辦粉絲聚會慶祝入行10周年 蔡潔感謝生死之交鼓勵前行

【明報專訊】蔡潔入行10周年，日前舉辦粉絲聚會兼補祝生日，有來自廣州、沈陽、上海及新加坡的粉絲出席。她唱3首歌，以及慈善義賣她寫的兩本書《夢的轉場機器》及《有隻貓在芒果星》，為「大樹下善待動物庇護站」籌款。

蔡潔選唱《你要的愛》及《所有下雨天》，代表她喜歡的天氣及創作的心情，還唱衛蘭的《就算世界無童話》，她說：「不經不覺已參與過逾30部電影，中間有好多等待和未知，到近年開始有機會拍劇，好開心不少角色獲大家認同，更開心是知道有你哋（粉絲）支持，亦想多謝2017年認識嘅一班生死之交，他們帶我做義工，鼓勵我面對演藝路上的困難，幫我解開一些心結，他們更送《就算世界無童話》這首歌畀我，陪我走未來的路。」

「無諗過可以講到45分鐘」

轉眼入行10年，面對一班忠粉，蔡潔說：「無諗過可以講到45分鐘，𠵱家把聲有點沙，好多謝他們，就算我揀的是慢歌都一樣好好反應，應承大家，未來出歌或有活動，會多些安排大家出席。」蔡潔2012年參選《墨爾本華裔小姐》獲冠軍及「最上鏡小姐」等7獎，2013年《國際中華小姐競選》獲「最受傳媒歡迎佳麗」，2014年大學畢業後加入娛樂圈，參與首部電影《香港仔》，近年憑劇集《非凡三俠》、《拳王》、《法證先鋒V》及《一舞傾城》等角色入屋。

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