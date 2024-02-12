感恩兔年大豐收 炎明熹龍年願望出個人大碟

【明報專訊】炎明熹（Gigi）在兔年大豐收，入讀心儀大學，亦舉行首個個人演唱會，日前亦宣布4月再度開騷。她表示兔年最難忘是開人生第一個售票演唱會，覺得好榮幸及開心跟大家見面。踏入龍年，她除繼續努力讀書考取好成績外，工作上希望有更多不同突破，而且有一個小小心願，就是推出個人大碟，是龍年最想完成的目標。她會投放更多時間在音樂事業，「想遇到更多好監製、出色的音樂人，遇到自己鍾意、樂迷又鍾意的好歌，因為出一張大碟，要集合好多首歌先可以完成，要花更多時間同我的音樂團隊溝通」。

Gigi去年的作品《Little Magic》連奪「勁爆歌曲」及「叱咤專業推介十大」；之後唱劇集《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》，首次奪得「最佳電視歌曲」，Gigi表示這是音樂團隊努力的成果，期望今年擁有更多更受廣大樂迷喜歡的歌曲。

繼續做個真的漢Gi

Gigi稱無論目標有多遠大，身體健康才是最重要，「可能去年染了流感，病到什麼都做不到，還要屋企人同粉絲擔心，所以最重要是身體健康，繼續做個真的漢Gi」。前日大年初一，Gigi參與《2024新春國際匯演之夜》演出，穿貼身閃令令長裙打頭陣出場，獻唱英文歌《Jai Ho》。

娛樂組