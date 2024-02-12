內地社交帳號解除禁言 Angelababy狀態大勇迪拜出騷

【明報專訊】Angelababy（楊穎）去年到法國欣賞韓國女團Blackpink成員Lisa演出的《瘋馬騷》後，惹負評形象受損，不少內地網民表示抵制。之後網民發現Angelababy的微博、抖音等多個社交平台帳號頁面均顯示「被禁言」，又傳她多個廣告代言被下架，又未參與綜藝節目《奔跑吧》錄影。

傳參加《乘風破浪2024》復出

事隔3個月，Angelababy的社交網最近解除禁言，傳將參加《乘風破浪2024》復出。她在禁言解除後，年三十（2月9日）在微博上載賀年吉祥物、揮春等，並發文：「春節好喲，我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」至昨午獲逾152萬個讚，逾22萬個留言，不少網民留言說好久不見，很想念她，期待她的新作品。人氣依然強勁。

昨日Angelababy再更新微博，上載出席活動前與髮型師的開心合照，她高舉V字手勢及自拍照，留言：「給龍年比個耶！」發文8小時有逾88萬個點讚，近10萬個留言，有說：「女神終於回來了」、「好美」、「狀態超好」。原來Angelababy踏入龍年獲邀赴迪拜出席奢華酒店開幕派對，同場有樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）及超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）等。Angelababy穿白色長裙優雅亮相，狀態大勇。

娛樂組