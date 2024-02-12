「西班牙奧斯卡」頒獎禮 《絕地盟約》奪12獎大捷

【明報專訊】有「西班牙奧斯卡」之稱的第38屆戈雅獎前晚舉行頒獎禮，正在影視串流平台Netflix上架的《絕地盟約》（Society of the Snow），真人真事改編，不僅代表西班牙角逐奧斯卡最佳國際電影及髮型化妝兩獎，在戈雅獎亦奪最佳電影、男新人、攝影、剪接、美術指導、製作、音響、特別效果、服裝設計、化妝髮型、配樂，加上尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）捧走最佳導演，合共12獎，成為今屆大贏家。

《花蜂二萬種》（20,000 Species of Bees）捧走最佳女配角、原創劇本及新導演共3獎。成績不錯的還有動畫《汪汪夢裡人》（Robot Dreams），除了贏得最佳動畫，亦拿下最佳改編劇本。《汪》片入圍奧斯卡最佳動畫，下月頒獎禮將與《蒼鷺與少年》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》等爭獎。

在奧斯卡角逐5獎的法國片《墮下的對證》捧走戈雅獎最佳歐洲電影；《異形》女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）則是今年國際戈雅獎得主，親自到場的她大讚西班牙盛產令人難忘的傑作，「當參與的電影連攝影軌道操作員也會看劇本，身為演員實在幸福」。

曾贏得奧斯卡最佳外語片的《論盡我阿媽》適逢公映25周年，導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）與女主角彭妮露古絲（Penelope Cruz）等在台上聚首一堂，並獲頒獎項。