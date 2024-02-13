薛家燕化身利市封旺馬迷 「財神」胡楓新春拒收爐 喜任人摸

【明報專訊】胡楓（修哥）、薛家燕（家燕姐）、吳業坤（坤哥）與周吉佩等昨日到沙田馬場，擔任《農曆新年賽馬日》表演嘉賓。修哥化身財神亮相，直認好鍾意工作，農曆新年冇收爐，自爆收到逾200個賀年短訊，他由朝覆到晚。穿上金紅色賀年服裝的家燕姐自嘲似利市封，大爆家人怕她辛苦，農曆新年逼她休息。坤哥與周吉佩首度合唱，坤哥見報道稱周吉佩兔年大賺幾百萬，誓要趁機沾對方旺氣。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

「財神」修哥昨日伙坤哥及周吉佩合唱《歡樂年年》和《財神到》，又偕家燕姐一同繞場跟馬迷拜年，家燕姐獻唱《我一見你就笑》增添喜氣，坤哥與周吉佩十分識做，攙扶兩前輩上台稱要沾旺氣。

修哥笑言年年扮財神，希望大家賺多啲，「歡迎大家見到我就摸吓我，真係開心到極，年年啲人見到我都好開心，連自己都開心埋」。家燕姐稱為添旺氣和配合修哥，特登穿得像利市封一樣，修哥笑道：「我派利市會將她派埋出去。」

家燕姐偕3「公主」向白雪仙拜年

家燕姐透露大年初二相約大公主馮素波、四公主蕭芳芳與六公主王愛明到長輩白雪仙家中拜年，巧遇羅家英與汪明荃。她說：「仙姐見到我們來拜年很開心，準備了好多好嘢畀我哋食。」家燕姐稱年初一一早以短訊向修哥拜年，修哥即道：「年初一忙到好緊要，差不多收到二百幾個人祝賀短訊，我由朝篤到晚，非常開心，有咁多朋友記得我，是很感恩的事。」他表示年初一子孫都來向他拜年，還跟傳統習俗叩頭，笑言自己是古老人物。

問修哥可有收爐休息一下？他說：「我唔鍾意休息㗎！我鍾意開工，愈多嘢做我就愈開心興奮，不同家燕做一陣又要休息一陣。」家燕姐自爆也不想休息，是女兒怕她太辛苦，隔兩日就要她休息。

坤哥周吉佩同振興香港音樂事業

坤哥表示曾於日本當賽馬主持的太太濱口愛子亦有入場，會等太太畀貼士玩小小，希望發新年財。與同門周吉佩首度合唱，坤哥表示看報道周吉佩去年勁賺數百萬，要沾對方旺氣，周吉佩說：「又冇咁多，係忙啲，但真的沒有實質數過搵到幾多錢，所有錢都會投資落音樂學校，希望龍年再旺啲啦。」

二人同是開辦音樂學校，會否視彼此為競爭對手？坤哥與周吉佩稱是良性競爭，一起振興香港音樂事業，希望百花齊放，學校開幕也有互相邀請出席，二人還打算到對方學校開直播，交換粉絲。

顏米羔認輸 無諗過贏安雅希

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》參賽者「大魔王」安雅希、大熱顏米羔，以及已被淘汰的劉可獲邀出席活動，劉可表示未能晉身12強沒有失望，不用再面對比賽壓力，感覺輕鬆不少，透露已計劃入行發展。

問顏米羔和安雅希可會視彼此為最大競爭對手？顏米羔說：「我唔夠佢嚟，冇諗過同佢爭。」安雅希強調參賽者如一家人，大家都是好朋友，不存在什麼競爭對手。

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