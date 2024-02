Taylor Swift吻賀男友捧超級碗 Usher中場表演溜冰險失足 開騷前賭城註冊再婚

【明報專訊】第58屆美式足球超級碗決賽前日在拉斯維加斯舉行,剛完成一連4場東京巨蛋演唱會的美國樂壇天后Taylor Swift趕返賭城,見證男友查維斯卻斯(Travis Kelce)效力肯薩斯城酋長擊敗三藩市49人,她興奮得衝落球場擁吻對方,有網民形容為童話式偶像劇結局。相比之下,今屆中場表演嘉賓Usher慘被台下「觀眾」Taylor Swift搶盡風頭,他穿著滾軸溜冰鞋表演,又幾乎失足跌倒,直至完騷後爆出他跟女友Jennifer Goicoechea已秘密註冊結婚的喜訊,總算掙回不少討論度。

據英國《每日郵報》報道,Taylor Swift本月10日完成最後一場東京巨蛋騷後,隨即乘坐私人飛機,先返回加州寓所稍事休息,再轉飛拉斯維加斯,在超級碗決賽前夕輕鬆抵達貴賓廂房,跟圈中好友包括「死侍嫂」​碧琪麗芙莉(Blake Lively)、《壯志凌雲:獨行俠》男星邁爾斯泰勒(​Miles Teller)、女歌手Ice Spice及Lana Del Rey等一起為男友查維斯卻斯效力肯薩斯城酋長隊打氣。有網民發現Taylor Swift戴上代表男友球衣的87號頸鏈入場,為應援無所不用其技。

Gaga支持49人隊

今屆超級碗決賽可謂勢均力敵,肯薩斯城酋長與三藩市49人在法定時間內打成平手,Taylor Swift全程表現緊張,不時「咬手指」又狂飲啤酒降溫。最後加時作賽,酋長隊球員在最後一刻達陣,終以25比22險勝對手,過去5年三度衛冕,她興奮得先擁抱身邊閨密,再衝落球場向男友送上勝利一吻,然後相擁返回球隊更衣室。

據美媒統計,這日入場欣賞決賽的名人明星超過75位,除了Taylor Swift等人外,還有《花月殺手》里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)和他的「蜘蛛俠」好友杜比麥奎爾(Tobey Maguire)、「蟻俠」保羅路德(Paul Rudd)、Beyonce一家三口、前披頭四成員保羅麥卡尼(Paul McCartney),以及賽前誤傳有份參與中場演出的Justin Bieber等,至於支持49人隊的另一樂壇天后Lady Gaga與男友Michael Polansky,恐怕要失望而回了。

今屆請來格林美得獎男歌手Usher擔任中場表演嘉賓,先以《Caught Up》打頭陣,再唱出《U Don't Have to Call》、《Superstar》等大熱歌曲,然後跟女歌手Alicia Keys合唱《My Boo》配合貼身舞姿,輕易掀起高潮,當他獨唱《U Got It Bad》更即興脫掉上衣,露出健碩肌肉,再度炒熱現場氣氛。

戴白手套致敬MJ

Usher為向已故流行曲天王米高積遜(Michael Jackson)致敬,刻意穿戴一隻白色閃爍手套,又大跳「月球漫步」(Moonwalk)舞蹈。稍後輪到女歌手H.E.R.自彈自唱《Bad Girl》,加上饒舌歌手Lil Jon及Ludacris現身跟Usher合唱經典《Yeah!》,為13分鐘演出寫下圓滿句號。惟美中不足的是,當Usher穿著滾軸溜冰鞋從Black Eyed Peas成員will.i.am胯下穿過,起身時幾乎失足跌倒,幸好及時穩住身體,總算有驚無險。

現年45歲的Usher最近喜事重重,擔任表演嘉賓前幾日,剛發行第9張專輯《Coming Home》,又跟拍拖接近6年的圈中女友Jennifer Goicoechea低調拉埋天窗。據美媒取得註冊文件顯示,二人已於本月8日在拉斯維加斯登記結婚,歌迷紛紛留言道賀。他倆早在2018年傳緋聞,翌年被狗仔隊偷拍到接吻照片,戀情正式曝光。婚前二人已育有3歲女兒Sovereign Bo和兩歲兒子Sire Castrello。這是Usher第二段婚姻,他跟時裝設計師前妻Tameka Foster離婚前,亦育有兩名孩子Usher 'Cinco' Raymond V和Navid Ely。