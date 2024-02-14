內地回港帶逾百支煙彈過關 胡鴻鈞感羞愧 澄清冇被捕

【明報專訊】胡鴻鈞上月27日到廣州參與《花都賀歲金曲演唱會》，跟草蜢、陳慧嫻與呂方等同台演出，回程時他帶加熱煙產品遭海關截獲被沒收兼等傳票。昨日有報道胡鴻鈞在廣州演出後回港，在九龍高鐵站被海關人員搜出身上及行李有逾百支加熱煙，等待上庭。胡鴻鈞回覆傳媒稱是幫朋友買，他在這方面認知不多，誤以為香港可以帶加熱煙過關，汲取今次教訓，下次一定不會再犯。

等候法庭出傳票

胡鴻鈞帶逾百支加熱煙過關引起外界關注，台灣傳媒也有報道香港歌手帶百多支加熱煙「被捕」消息。胡鴻鈞經理人公司邵氏昨日回應，「胡鴻鈞1月底在內地工作完回香港時，因攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲，即場被沒收，待衛生處詳細檢核後法庭會發出傳票，因此並沒有被拘捕及需要保釋的說法。胡鴻鈞對自己作為藝人因對法例知識的不足而觸犯法例感到羞愧，承諾會深切反省，也會汲取教訓，經一事，長一智，今後將謹言慎行，履行公眾人物應有的責任」。

海關方面回覆《明報》查詢時表示：「海關不會評論個別個案。」據衞生署控煙酒辦公室資料，任何人作進口另類吸煙產品有關的行為，即屬違法，一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50萬元及監禁兩年，或循公訴程序定罪可處罰款港幣200萬元及監禁七年。

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