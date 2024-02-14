Lisa首拍美劇參演《白蓮會3》

Lisa參演美劇《白蓮會3》，曾演《西遊ABC》的王璞存（圓圖）在試鏡脫穎而出，贏得新版《龍威小子》角色。

【明報專訊】HBO劇集《白蓮會》一連兩季叫好叫座，接連贏得艾美、金球等獎項，第3季正在籌備得如火如荼；承接前兩季兇案均發生在度假酒店及相關地區，第3季亦不例外，並從前兩季的夏威夷和西西里島遷移至亞洲的泰國，預計在蘇梅、布吉及曼谷等地取景。繼《V世代》柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）、《職業特工隊3》米雪莫娜漢（Michelle Monaghan）、《波士頓絞殺手》嘉莉浣恩（Carrie Coon）、《情迷聲色時光》女星柏嘉保斯（Parker Posey）等參演，韓國女團Blackpink成員Lisa亦宣布加盟，成為繼演出《偶像漩渦》的Jennie後，第2名參演美劇的Blackpink成員，並會以真名Lalisa Manobal首次演出。據悉泰國政府旅遊局將與HBO合作，全力支持該劇在當地拍攝。

《西遊ABC》男星演新《龍威小子》

另一方面，1980年代講述美國青少年學習空手道的《龍威小子》（Karate Kid）大受歡迎，一連拍了3集，2010年成龍翻拍成《功夫夢》，並把故事背景遷移內地；去年11月成龍聯同《龍》片主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）宣布重啓拍攝計劃，兩人會參演外，亦拍片公開招募男主角。結果曾演出《西遊ABC》的24歲美籍華裔男星王璞存（Ben Wang）脫穎而出。據悉王璞存能說流利普通話，而且善於各種武功，除了空手道，還會詠春、韓國劍道及跆拳道等。