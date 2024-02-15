鄭中基爆開騷前一個月染新冠暴瘦 呂爵安任嘉賓備厚禮贈「老竇」

【明報專訊】鄭中基相隔5年再踏紅館，舉行6場《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2024—香港站》，前晚開鑼，請來在電影《闔家辣》飾演他兒子的MIRROR成員呂爵安（Edan）擔任嘉賓，上台幫手收利市炒熱氣氛。鄭中基重提當年在飛機醉酒鬧事，稱出道時沒什麼特別，很多人只記得他飲醉酒。他又自爆去年感染新冠病毒，瘦到只得133磅。現場有悼念已故藝人環節，感謝出現在他生命中的每一位。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

鄭中基演唱會獲成龍、郭富城、張學友、鄭伊健、方力申、古天樂、謝霆鋒、吳君如、陳慧琳及張敬軒等圈中好友送花籃祝賀，張達明、陳凱詠（Jace）、谷德昭與女友林子萱入場支持，鄭中基太太余思敏與子女，以及爸爸鄭東漢到場力撐。

重提當年飛機醉酒事件

鄭中基以《搬屋》及《想愛你》為演唱會揭開序幕，笑稱只開過4次紅館騷，不過有第3次在農曆新年舉行，命中率甚高。唱畢《兩代天使》後，他重提當年飛機醉酒事件，「看來有不少觀眾第一次睇我的演唱會，我就由出道講起，不過出道時沒什麼特別，只是很多人記得我飲醉酒，但沒飲醉酒這種事，就唱不到剛才首歌，我唔係話飲酒啱，我飲嗰時都有寫歌，尤其呢首《兩代天使》，唔知點解嗰時諗，如果我生女，要寫呢首歌畀佢聽」。獻唱《星光伴我心》時，熒幕播放已故Uncle Ray、周海媚、李玟、河國榮及鄭啟泰等相片悼念，他唱畢道：「感謝出現在我生命中嘅每一位！」

狂收觀眾利市 叫「大仔」幫手

到encore環節，鄭中基先以一曲《猛龍特警隊》邊唱邊走到台邊跟觀眾互動，不少觀眾握手時均獻上利市，要旁邊舞蹈員出動環保袋接收。他唱完《猛龍特警隊》即高呼：「大仔，搞唔掂呀！出嚟幫手呀！」擔任特別嘉賓的Edan隨即現身，惹全場觀眾尖叫聲不絕。Edan日前透露感染新冠病毒，已康復的他精神奕奕跟鄭中基合唱《有種》，更幫手收利市。

鄭中基向Edan送抱道謝，Edan即向他拜年𢭃利市，鄭中基表示向觀眾收的利市會全部捐出做善事，再讓Edan選擇𢭃他的利市還是宣傳其演出的賀歲片《盜月者》。Edan說：「我梗係揀利市啦！票房有幾多都唔係入我袋。」鄭中基大讚Edan醒目。

Edan亦禮尚往來，準備一份厚禮送給鄭中基，就是一對厚手套，他解釋因在電影《闔家辣》中，鄭中基經常偷偷去買手套識女仔，兩人隨即一人戴上一隻手套合唱《傷心的小鸚鵡》。鄭中基之後將手套轉贈台下的太太，場面搞笑。鄭中基又自爆開騷前一個月「中招」染上新冠病毒，在熒幕播出只有133磅的相片，他笑說：「再瘦落去，可以著回中學啲褲。」尾聲他以歌曲《My Only One》為首場演唱會作結。

Edan：單身有什麼好怕

昨日情人節，單身的Edan在社交網貼片，並玩「單身魔法道士」遊戲，他留言道：「我祝大家情人節快樂！有情人嘅繼續開開心心！無情人嘅就同我一齊繼續修練魔法啦！」他搞笑指單身又有什麼好怕，有他陪伴。

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