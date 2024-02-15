賀歲檔票房遜去年 跌24% 《飯戲攻心2》5日破2000萬排榜首

【明報專訊】賀歲港產片《飯戲攻心2》、《盜月者》及《臨時劫案》同於年三十（2月9日）上映。《飯戲攻心2》由鄧麗欣、張繼聰、林明禎等演出，承接首集氣勢，上映5天票房突破2000萬元。《盜月者》有MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤，5天票房過千萬元。至於郭富城、林家棟及任賢齊主演的《臨時劫案》，票房約532萬元。

《盜月者》逾千萬票房屈居第二

香港票房有限公司昨日公布2024年農曆新年賀歲檔票房成績，由年三十至年初四（2月9日至13日）5天電影票房，中西票房總收入為$48,646,521，對比去年同期總收入$63,990,907，下跌23.98%。今年賀歲片票房，榜首為《飯戲攻心2》收$21,083,936，第2位《盜月者》$11,397,485，第3位是《臨時劫案》$5,325,005。第4至6位順序為《劇場版Spy x Family Code: White》$4,775,105（累計票房$12,215,309）、《鴨仔也移民》$3,320,070（累計票房$3,764,423）、《特工亞皆老》$1,536,275（累計票房$4,678,574）。

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