專心執導音樂劇不再演戲 劉松仁：任何階段都要活得精彩

【明報專訊】74歲劉松仁（松哥）早年傳中風，已一段長時間未有公開露面，但間中出席朋友聚會，照片中見他精神不錯。他執導及創作、與杜琪峯共同策劃的音樂劇《利瑪竇》，繼2019年首度公演後，因疫情延至今年4月再度原班人馬演出，現正專心籌備音樂劇。松哥日前接受無綫娛樂新聞台《StarTalk》訪問，稱當導演後已沒演戲欲望，並「收山」不再拍劇拍戲。談到近年傳他中風及身體狀况欠佳，松哥坦然面對生老病死，指無論任何階段都要活得精彩，「病都要精彩，死都要瀟灑，我希望人哋講我病咗係點樣面對，呢樣先係最緊要」。

松哥與《利瑪竇》男主角王梓軒一同受訪，後者透露獲松哥點名任「班長」，負責協助其他演員。松哥指王梓軒幾乎演足全場，當中牽涉不少文言文及意大利文台詞，加上要記歌詞，角色很難演，「如果不是他，我諗好難搵到演員」。

沒再演杜琪峯電影 親揭真相

談到音樂劇找來杜琪峯共同策劃，松哥感激對方無限量支持，「他對我說，『松仔，難得你呢個年紀仲搵到樣嘢覺得要做，我無限量支持你』。譬如我哋請教他有關預算的事，他會用拍戲經驗來畀意見」。松哥曾擔任杜琪峯首部電影《碧水寒山奪命金》男主角，之後亦參演過對方數部1990年代作品，兩人最後合作是1996年電影《十萬火急》。沒再與杜琪峯合作，松哥親揭箇中真相：「佢話，『松仔，知唔知點解唔搵你拍戲，因為唔想無咗個朋友』。如果我哋兩個合作，可能真係嗌交。」

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