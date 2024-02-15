夫妻愛傳統 互送禮物手寫卡傳情達意 劉嘉玲爆威迫「社恐」梁朝偉睇美斯

【明報專訊】劉嘉玲在昨日情人節以嘉賓身分到中環皇后像廣場花園出席「Chubby Hearts Hong Kong」開幕活動。她透露早已預備禮物送給老公梁朝偉（偉仔），並稱夫妻同愛傳統，每年情人節會互送禮物和心意卡。提到早前阿根廷球王美斯隨美職球會國際邁阿密來港表演賽未有落場，劉嘉玲自認偽球迷，沒有太失落，可以見到碧咸和美斯已很開心，還大爆偉仔驚人多不想去，在她威迫下才肯現身大球場睇波。記者：柯美

攝影：劉永銳

劉嘉玲覺得全世界都很需要愛，是次活動提醒大家要將愛心帶給身邊及全世界所有人，很有意思，「世界充滿天災、疫情和戰爭，很多負面東西，要將愛傳達出去，由愛自己開始，再傳給身邊人」。她透露與偉仔相約了一班朋友一起慶祝情人節，「現在很少二人世界慶祝，與梁生（梁朝偉）過，你眼望我眼，跟朋友一起慶祝會歡樂些」。

年紀大 最想歡樂健康

嘉玲稱早已準備禮物送給偉仔，現在一切變得太簡單，無論問候和派利市等都透過手機傳遞，她自稱年紀比較成熟，還是喜歡傳統的東西，夫妻會互送禮物、寫卡，又大爆偉仔比她還要傳統，現在仍開支票，她已轉用網上銀行，「每年情人節，偉仔會寫張卡給我。（今年會否有驚喜？）都希望有驚喜，他不送就有驚喜。其實女仔在這方面很簡單，不需要什麼禮物，一朶花已足夠，是心意，有禮物當然更好」。最想收到什麼？嘉玲說：「想收歡樂和健康，我現在已很滿足，毋須太多東西，年紀愈大，發覺生活所需的東西不需太多，健康和快樂最重要。」

偏心睇好偉仔封金像影帝

偉仔憑《金手指》角逐《第42屆香港電影金像獎》最佳男主角，嘉玲自言偏心，看好偉仔攞獎，「我唔睇好佢，睇好邊個？其他入圍最佳男主角的演出都好好，我擺到明就係偏心，他在《金手指》的演出真的很好，我看了兩次，他的演技又去了另一個層次，這些演員很難得，我唔好再講太多，覺得好過分」。嘉玲透露偉仔將於3月中赴德國拍西片《Silent Friend》，所以未能出席金像獎頒獎典禮，她現在身為偉仔經理人，幫老公打理一切，暫時不會拍戲。

不過嘉玲最近主持內地綜藝節目《嘉玲自有約》，在大灣區拍了6集，邀請楊采妮、朱茵、鄭裕玲、莫文蔚和葉童等任嘉賓。

想邀郭藹明吳君如任嘉賓

嘉玲表示還有6集在香港拍攝，會到廟街、黃大仙、山頂、天星碼頭和大嶼山等有特色的地方取景，「香港有很多又靚又有特色的地方，透過節目介紹出去。嘉賓方面想邀請郭藹明和吳君如等，跟之前在大灣區多個地方拍攝一樣，邊介紹地方邊聊天，我想用輕鬆手法做節目，不想那麼嚴肅去訪談。之前跟很久沒見的楊采妮和朱茵聊得很開心。今輯嘉賓全女班，第二輯會全男班。（會否邀請老公上節目？）必需要。（不驚他寡言？）佢唔講咪我講晒」。

美斯場內行來行去已OK

提到美職球會國際邁阿密本月初來港表演賽，隨隊的阿根廷球王美斯缺陣鬧風波，當日到現場欣賞賽事的嘉玲對美斯缺陣亦覺有點可惜，「不過其實我是偽球迷，他踢不踢，對我來說不太失落，他在球場行來行去，我已經OK。當然很多人專程為他來港，又買很貴門票，想看他表演，我都明白。在我而言，見到碧咸和美斯已很開心，香港少有這種盛事，應該支持，所以我拖埋梁生去，他不太想去，怕人多，是我威迫他，他喜歡在家睇波，咁多人他會好驚」。

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