劇組青南臺開餐捱轟 導演否認角色諷李在明 《殺人者的難堪》屈居Netflix收視亞軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布2月5至11日的一周收視，《壞蛋獎門人》系列雄霸英語電影榜，《烏有之地》與《毒門教母》分別在非英語電影及英語節目續稱冠；韓劇《殺人者的難堪》本月9日上架，3天錄得310萬觀看次數，以20萬之微不敵智利劇《少年出大盜》，屈居非英語節目亞軍。在韓國本土，《殺》劇劇組在受保護的景點開餐，遭網民炮轟，劇中角色疑諷刺韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，亦掀起熱話。

改編自同名漫畫的《殺人者的難堪》，由《上流寄生族》崔宇植與《我的出走日記》孫錫九合演，描述大學生意外殺人後頻起殺意，與精明刑警展開永無止境的攻防戰。崔宇植首度扮演變態殺手，孫錫九則演刑警。

韓媒報道，《殺人者的難堪》曾於旅遊景點青南臺取景，日前青南臺官方社交平台貼出《殺》劇外景花絮照，其中可見工作人員在美食車前用膳。據悉青南臺屬受保護區域，禁止在當地進食及餐飲營運，《殺》劇被指違規，惹來網民炮轟。Netflix方面澄清拍攝前已獲青南臺管理局許可，才安排美食車到拍攝現場，又指工作人員僅在美食車範圍內進食，之後亦清走所有垃圾，確保沒影響當地環境。青南臺方面則刪走相關照片及帖文。

另外，有網民發現《殺人者的難堪》在囚的刑會長一角，造型跟上月遇刺的韓國最大在野黨共同民主黨黨魁李在明甚為相似。巧合的是，情節講述刑會長獄中食壽司，李在明妻子曾被指差遣公務員替其買壽司，加上刑會長囚犯編號4421，與李在明之前涉嫌受賂的4421億韓圜（約26億港元）不謀而合，因此掀起熱話。《殺》劇導演李昌熙昨否認角色諷刺李在明，「起初看報道一笑置之，但事件好像鬧大了，覺得很荒唐和委屈；囚犯編號只是隨意設定，完全沒針對任何人」。

《毒門教母》《烏有之地》收視三連霸

Netflix上周非英語節目收視榜，除了《少年出大盜》和《殺人者的難堪》分佔冠亞，另外兩部韓劇《低谷醫生》和《魅惑之人》位列季軍及第6；法國紀錄片《外星先知雷爾》佔殿軍，日本動畫《七大罪：啓示錄四騎士》和《迷宮飯》分佔第5及第9位；《紙房子：柏林》位列第7，印度動畫《威武小頑童：大家一起玩》及西班牙劇《中佬慌失失2》則排第8及第10位。

《毒門教母》在英語節目收視榜實現三連霸，但一周瀏覽次數跌至1030萬；在港區Netflix未能收看的《致命旅途》佔亞軍位置，第3位則是本月8日新上架的英國劇《情約一天》，後者改編自小說，並曾拍成同名電影。

上周Netflix最高收視的是《壞蛋獎門人3》，以1590萬觀看次數成為英語電影榜冠軍，《壞蛋獎門人》首集及續集，亦佔第6及第5位，外傳電影《迷你兵團》則位列第4。動畫《我的好朋友黑漆漆》及紀錄片《愛．纏．殺：誰是恐怖情人》分佔亞季。非英語電影方面，《犯罪都市》馬東石主演的《烏有之地》同樣連續3周稱冠，土耳其片《愛成灰燼》及代表西班牙角逐奧斯卡最佳國際電影的《絕地盟約》則位列第2及第3。