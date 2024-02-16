姚子羚寧接財神唔急搵情人 王浩信撐陳自瑤新劇 冀收視報捷

【明報專訊】王浩信、姚子羚、王子涵、陳楨怡、張達明與林子聰等昨日出席無綫劇《狀王之王》新春送暖活動，與有語言障礙的低收入家庭兒童玩遊戲，兼大派禮物。王浩信落力宣傳谷收視，稱若收視升到某個點再扮女人。談到他的太太陳自瑤首次擔正女主角的劇集《婚後事》緊接《狀王之王》播出，王浩信罕有談太太，稱陳自瑤的角色難演有壓力，拍攝時問他意見，如果有時間會收看支持，又稱妻女捧場看《狀王之王》，說他扮女人靚又好笑。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

王浩信與姚子羚覺得今次活動很有意義，能與一班有語言障礙小朋友歡度新春。王浩信說：「好感動，知道這些小朋友由初時有語言障礙，經過訓練後，現在可以講急口令和唱歌。雖然他們話無睇《狀王之王》，不覺得hurt，因為播放時段對他們來講很夜。」

落力宣傳谷收視

姚子羚稱今次可能是他們最後一次一起宣傳，希望有慶功，王浩信說：「應該會有慶功，上周收視17.4點比前周升了0.1，升0.1已經好難得。我和子羚等人會繼續宣傳谷收視。升到某個點，我就除咩啦。（除咩？）除帽或者再扮女人。」姚子羚大讚王浩信在劇中女裝扮相又靚又索，笑言幸好對方不是女演員。王浩信表示今次扮女人體驗到女演員被稱讚的快樂與辛酸，他單是化妝便花了兩小時。

說到情人節，姚子羚稱很平淡，與家人在家吃飯，笑說：「還邀請愛犬上枱一齊吃飯。（有否收花？）沒有，年長了，對節日已不着重，都是一個日子，找到合適的人，每天都是情人節。今年情人節適逢初五迎財神，接財神重要過情人節。」

知陳自瑤首當女一壓力大

人夫王浩信表示情人節跟姚子羚一樣很平淡，與「前世情人」女兒吃飯，並稱他經常不在港，所以在港定必抽多點時間陪伴女兒。說到太太陳自瑤主演劇集《婚後事》緊接《狀王之王》播映，夫婦先後霸佔龍年劇集檔，他說：「係呀，幫大家開年，兩套劇的類型不同，她都難演，佢拍《婚後事》時都有同我傾過點演，她都有壓力，希望收視能夠承接住我部劇。（會否捧場？）視乎工作，不用開工一定支持，劇中有很多朋友參演。」太太與女兒可有睇《狀王之王》？王浩信說：「有睇。（有何評價？）話我扮女人靚和好笑。」

王子涵否認結婚轉行

王子涵早前在社交網貼婚紗照，在活動上又大派利市，以為她已成為人妻。她否認已婚，稱純粹影輯靚靚婚紗相，很多女藝人都這樣做過，並透露跟男友拍拖3年，感情穩定，有好消息會向大家公布。爸爸王晶有否催婚？她表示父親思想開放，從不催婚，最重要是她開心。

王晶會否不想她結婚？王子涵笑言：「爸爸想盡快處理我，但我想𢭃多兩年利市。佢又唔恨抱孫，都唔得閒，人生沒一刻得閒，不過今年農曆新年，爸爸都在港，一家人共度。」她之前在社交網分享在寫字樓打工生活，是否已轉行退出娛樂圈？她否認，「我秘撈了兩年，只是與公司經理人合約屆滿後，可以有多點時間返寫字樓工作，我會繼續演藝事業，現在有些內地劇洽談中」。

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com