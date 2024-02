【開箱】《空戰群英》 史匹堡重金拍二戰劇第三部曲

next

【明報專訊】《雷霆救兵》為史匹堡(Steven Spielberg)帶來第二個奧斯卡最佳導演殊榮,並促成跟男主角湯漢斯(Tom Hanks)聯合監製了兩輯以二戰為背景的劇集:《雷霆傘兵》(Band of Brothers)及《雷霆戰海》(The Pacific),同樣叫好叫座;可視為同系列第3輯的《空戰群英》(Masters of the Air)上月26日上架,由有線頻道HBO移師串流平台Apple TV+播放。根據資料,此劇斥資2.5億美元(約19.5億港元)製作,台前幕後陣容強勁,在爛番茄網站90篇評論文章平均得分87%,成績暫與兩部前作看齊。

《貓王》男星演冷靜少校

《空戰群英》根據歷史學者米勒(Donald L. Miller)的同名著作改編,講述1943年春天到二戰結束前,美國第100轟炸機大隊與盟軍到歐洲執行任務,誓要擊潰納粹德國的經過,其間要克服惡劣天氣及各種難關,這群年輕空軍見證了戰爭的恐怖,並付出沉重代價。

此劇除了史匹堡、湯漢斯監製之外,拍過《絕命毒師》和《X檔案》的尊施賓(John Shiban),以及《雷霆傘兵》尊奧洛夫(John Orloff)編劇,《007:生死有時》福永丞次(Cary Joji Fukunaga)執導首4集。幕前陣容沒給編導監的幕後班底比下去,憑《貓王》角逐奧斯卡最佳男主角的奧斯汀畢拿(Austin Butler)和《怪獸與鄧不利多的秘密》哥倫杜納(Callum Turner)分別飾演的Cleven與Egan為故事主軸,兩人同樣位至少校,並且十分老友,個性卻截然不同。Cleven為人平和而穩重,不賭不酒甚至連舞也不跳;相反Egan鹵莽性急,有一幕他問下屬會否唱歌,下屬答歌喉不濟,抗拒公開獻唱,Egan自言有熱情放開懷抱唱即可。他並非只說不做,執行任務後回到基地,晚上聽爵士樂隊演奏,飲杯酒放鬆心情,聽到「飲歌」立即衝出舞台變身「咪霸」,Cleven卻在座位當旁觀者。其實演過「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)的奧斯汀畢拿,一副花花公子相,演此冷靜角色很不相配;也因角色關係,讓扮演Egan的哥倫杜納輕易突圍。

第一集已出現大量士兵面孔,不少星二代客串,包括《心計》祖狄羅(Jude Law)兒子拉法迪羅(Rafferty Law)、史匹堡兒子索亞(Sawyer Spielberg) 、《吸血殭屍》格羅金斯基(Klaus Kinski)兒子尼古拉金斯基(Nikolai Kinski)。除了奧斯汀畢拿、哥倫杜納及演少尉Biddick的《永恆族》巴利基奧漢(Barry Keoghan)較為人熟悉外,其他角色面目模糊,而且空中轟炸任務戲分一衆演員戴着頭盔眼罩面罩,觀衆認人可能倍感吃力。

暈機少尉驚險搞笑

其中比較突出的是扮演少尉Crosby的《俄羅斯方塊:版權之戰》安東尼波爾(Anthony Boyle),講述Crosby暈機浪,每次出勤必頭暈嘔吐,靠他指揮航道,結果險釀大禍;第二次出差Crosby也是臨時頂替同袍,依舊起飛即嘔,這次被勒令要提起精神,Crosby終發揮所長,清晰地指揮航道,讓機身折損的Biddick能安全着陸蘇格蘭,第2集這大段戲既搞笑又驚險。第4集則描述慘烈戰况,第100轟炸機大隊損兵折將,戰機墜毁,士兵隨降傘墮入敵區,面對不安及危險,試圖找尋返回基地之路。

電影《雷霆救兵》講述湯漢斯率領小隊深入敵陣找尋已失去3名兄長的大兵Ryan;劇集《雷霆傘兵》描述一群美國大兵剛結束訓練便要投身二戰,橫越歐洲,飽經煙硝炮火的殘酷洗禮;《雷霆戰海》則講述3名年輕的美國海軍陸戰隊員,在太平洋戰場浴血奮戰,見證戰爭的恐怖。《空中群英》則以空軍視角俯瞰這場戰爭,除可見英美兩國作戰概念不一樣之外,也可見美軍在武器方面的精良;劇中提到的諾頓投彈瞄準器,便是原子彈「曼哈頓」計劃以外,美軍的最大投資,軍事迷對此應該有興趣及有更詳細的分析。不過有評論指劇中的戰爭場面拍得混亂,欠缺層次,且看今日上架的第5集到下月15日播出的第9集結局可會改善。