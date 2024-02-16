【開箱】《空戰群英》 史匹堡重金拍二戰劇第三部曲

【明報專訊】《雷霆救兵》為史匹堡（Steven Spielberg）帶來第二個奧斯卡最佳導演殊榮，並促成跟男主角湯漢斯（Tom Hanks）聯合監製了兩輯以二戰為背景的劇集：《雷霆傘兵》（Band of Brothers）及《雷霆戰海》（The Pacific），同樣叫好叫座；可視為同系列第3輯的《空戰群英》（Masters of the Air）上月26日上架，由有線頻道HBO移師串流平台Apple TV+播放。根據資料，此劇斥資2.5億美元（約19.5億港元）製作，台前幕後陣容強勁，在爛番茄網站90篇評論文章平均得分87%，成績暫與兩部前作看齊。

《貓王》男星演冷靜少校

《空戰群英》根據歷史學者米勒（Donald L. Miller）的同名著作改編，講述1943年春天到二戰結束前，美國第100轟炸機大隊與盟軍到歐洲執行任務，誓要擊潰納粹德國的經過，其間要克服惡劣天氣及各種難關，這群年輕空軍見證了戰爭的恐怖，並付出沉重代價。

此劇除了史匹堡、湯漢斯監製之外，拍過《絕命毒師》和《X檔案》的尊施賓（John Shiban），以及《雷霆傘兵》尊奧洛夫（John Orloff）編劇，《007：生死有時》福永丞次（Cary Joji Fukunaga）執導首4集。幕前陣容沒給編導監的幕後班底比下去，憑《貓王》角逐奧斯卡最佳男主角的奧斯汀畢拿（Austin Butler）和《怪獸與鄧不利多的秘密》哥倫杜納（Callum Turner）分別飾演的Cleven與Egan為故事主軸，兩人同樣位至少校，並且十分老友，個性卻截然不同。Cleven為人平和而穩重，不賭不酒甚至連舞也不跳；相反Egan鹵莽性急，有一幕他問下屬會否唱歌，下屬答歌喉不濟，抗拒公開獻唱，Egan自言有熱情放開懷抱唱即可。他並非只說不做，執行任務後回到基地，晚上聽爵士樂隊演奏，飲杯酒放鬆心情，聽到「飲歌」立即衝出舞台變身「咪霸」，Cleven卻在座位當旁觀者。其實演過「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的奧斯汀畢拿，一副花花公子相，演此冷靜角色很不相配；也因角色關係，讓扮演Egan的哥倫杜納輕易突圍。

第一集已出現大量士兵面孔，不少星二代客串，包括《心計》祖狄羅（Jude Law）兒子拉法迪羅（Rafferty Law）、史匹堡兒子索亞（Sawyer Spielberg） 、《吸血殭屍》格羅金斯基（Klaus Kinski）兒子尼古拉金斯基（Nikolai Kinski）。除了奧斯汀畢拿、哥倫杜納及演少尉Biddick的《永恆族》巴利基奧漢（Barry Keoghan）較為人熟悉外，其他角色面目模糊，而且空中轟炸任務戲分一衆演員戴着頭盔眼罩面罩，觀衆認人可能倍感吃力。

暈機少尉驚險搞笑

其中比較突出的是扮演少尉Crosby的《俄羅斯方塊：版權之戰》安東尼波爾（Anthony Boyle），講述Crosby暈機浪，每次出勤必頭暈嘔吐，靠他指揮航道，結果險釀大禍；第二次出差Crosby也是臨時頂替同袍，依舊起飛即嘔，這次被勒令要提起精神，Crosby終發揮所長，清晰地指揮航道，讓機身折損的Biddick能安全着陸蘇格蘭，第2集這大段戲既搞笑又驚險。第4集則描述慘烈戰况，第100轟炸機大隊損兵折將，戰機墜毁，士兵隨降傘墮入敵區，面對不安及危險，試圖找尋返回基地之路。

電影《雷霆救兵》講述湯漢斯率領小隊深入敵陣找尋已失去3名兄長的大兵Ryan；劇集《雷霆傘兵》描述一群美國大兵剛結束訓練便要投身二戰，橫越歐洲，飽經煙硝炮火的殘酷洗禮；《雷霆戰海》則講述3名年輕的美國海軍陸戰隊員，在太平洋戰場浴血奮戰，見證戰爭的恐怖。《空中群英》則以空軍視角俯瞰這場戰爭，除可見英美兩國作戰概念不一樣之外，也可見美軍在武器方面的精良；劇中提到的諾頓投彈瞄準器，便是原子彈「曼哈頓」計劃以外，美軍的最大投資，軍事迷對此應該有興趣及有更詳細的分析。不過有評論指劇中的戰爭場面拍得混亂，欠缺層次，且看今日上架的第5集到下月15日播出的第9集結局可會改善。