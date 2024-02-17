賈玲減肥50公斤自導自演《熱辣滾燙》 大收25億人民幣 成內地春節檔票房冠軍

【明報專訊】內地春節檔電影票房截至昨晚8時突破75億元人民幣（約82.4億港元），暫時位列榜首是賈玲自導自演的《熱辣滾燙》，票房逾25億元（人民幣，同下），觀影人次破5000萬。第2位《飛馳人生2》票房逾22億元，第3位是內地動畫《熊出沒．逆轉時空》逾13億元。劉德華主演的《紅毯先生》目前約收8000萬元。

內地導演兼演員賈玲2021年執導電影《你好，李煥英》成名，今次為自導自演新片《熱辣滾燙》減重50公斤（110磅）惹熱議，帶動該片成為春節檔大熱電影，走勢凌厲。《熱辣滾燙》改編自日本電影《百元之戀》，賈玲飾演「宅女」樂瑩，大學畢業後過着頹廢生活，遠離社會，她因愛上拳擊，在「只能活一次」的精神激勵下，體重本近100公斤（220磅），狂操練成為拳擊手，在賽場尋找人生目標。

賈玲落力為《熱辣滾燙》宣傳，前日到襄陽舉行路演映後見面會。襄陽是賈玲的家鄉，電影中有不少她向家鄉致敬的鏡頭。賈玲滿懷深情說：「襄陽有那麼多好吃的、好玩的，想盡綿薄之力，讓更多人知道我的家鄉。」她與劇組人員出場時，有很多觀眾用襄陽話喊「歡迎回家」。

減肥過程辛苦 不敢吃家鄉牛肉麵

賈玲笑着用家鄉話向熱情觀眾打招呼，「大家過年好！電影好看不？」獲觀眾讚好看。賈玲被問到回襄陽有否吃到好吃的牛肉麵？她笑說：「減肥後，牛肉麵沒那麼能吃得進去了，太油了，現在身體不是很穩定，如果喝酒、吃油的東西，會受不了，減肥過程確實辛苦。」

娛樂組