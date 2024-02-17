台灣發展成新聞人物 馬米高被鬧出知名度

【明報專訊】YouTuber馬米高（Michael）兩年前到台灣發展兼讀碩士課程，今年農曆新年返港跟家人度新歲，又與姑姐馬蹄露齊跟《明報》讀者拜年。馬米高過去一年在台灣掀起社會話題，成為新聞人物，從而獲邀在綜藝節目擔任嘉賓，他稱這年來的發展是出奇地滿意。

提到去年9月，馬米高以「『移民台灣三思』台灣人好假～死不認錯～不可直接批評～」為題拍片論盡在台灣生活感受，指台灣人說話遊花園不說重點，引來迴響。他稱有心理準備被網民狂鬧，但意料之外成為社會話題，台視以「香港藝人曝台灣人最大缺點」專題報道，結果引來再一次被台灣網民鬧爆。

任綜藝嘉賓 每周跑幾個通告

馬米高稱去年中是個人低潮期，有離開台灣、放棄讀碩士念頭，因覺得不適應當地文化，他說：「我知道若要增流量，就要狂讚台灣好，但我頂唔順喎！就將自己想講的說出來。事件平靜過後，我的批評其實獲很多台灣人共鳴，增加了台灣粉絲，大家之前不敢講，現在大家討論才會進步。」他被鬧出知名度，綜藝節目製作人邀他擔任嘉賓，現在每周要跑幾個通告。

小學教英文 被校長「照肺」

馬米高曾是香港的中學英文老師，到台灣想體驗當地教育，應徵小學老師教英文。開學日正是他鬧出台灣文化衝突事件後，他笑說：「我第一日返學已被校長『照肺』，很多家長知道我任教而投訴。校長『照肺』很婉轉，怕傷害了我似的，兜兜轉轉說話。我直接問他是否要將老師與YouTuber身分劃分清楚？校長開心我明白他的說話。」他稱學生們很喜歡他，離開時依依不捨要簽名留念，但他暫時不會再做老師，要專心演藝工作。現已融入台灣生活？他說：「現在我是懂得當地文化，但我有堅持，工作與生活也開心的，今年6月便碩士畢業，看到曙光了。」

馬米高稱今次返港過新年，跟家人團聚好開心，還跟姑姐馬蹄露一起睇Twins演唱會。姑姐可有勸他離開台灣？馬米高稱姑姐沒意見，她4月在佛山舉行演唱會，邀他任嘉賓，自己未答應，因這段時間趕論文，未知有否空檔。

記者：唐嘉晞