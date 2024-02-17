《小丑回魂》標沙士格藏毒罰款3萬

【明報專訊】據美媒TMZ昨日報道，曾演《小丑回魂》及《殺神John Wick 4》的33歲瑞典男星標沙士格（Bill Skarsgard），去年10月遭斯德哥爾摩機場海關搜出非法藏有2.43克大麻，被捕後當場認罪，其間毋須保釋，本周三獲法院輕判罰款4萬瑞典克朗（約3萬港元），逃過牢獄或緩刑之災，算是買個教訓。

標沙士格生於瑞典演藝世家，父親是《沙丘瀚戰》施達倫沙士格（Stellan Skarsgard），其兄《真愛如血》阿歷山大沙士格（Alexander Skarsgard）、《天命之咒》格斯塔夫沙士格（Gustaf Skarsgard）及胞弟《聖誕風暴》維達沙士格（Valter Skarsgard）均在荷李活發展順利。

提起《沙丘瀚戰》，續集《沙丘瀚戰：第二章》（Dune：Part Two）前日在倫敦舉行世界首映禮，除了施達倫沙士格出席外，女主角辛蒂雅（Zendaya）穿著Thierry Mugler設計的古董金屬盔甲出場，性感之餘不失科幻感覺，輕易成為鎂光燈焦點；另外，《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）驚喜現身，正式確認她將參演一角。《沙丘瀚戰2》定於本月29日在港開畫。