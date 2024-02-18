姚焯菲想行桃花運 鍾柔美詹天文期待畢業旅行

【明報專訊】組合After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）新春跟《明報》讀者拜年，更一起用卡紙摺成紙花擺設，象徵3個17歲「聲夢小花」，祝福大家龍年花開富貴，錦上添花！她們認為年花品種各有特色、色彩鮮艷，且帶有好意頭。

Yumi行花市食買玩

Yumi與Windy同選優雅蘭花，鍾情銀柳的Chantel說：「加入娛樂圈後，聽聞擺桃花可助催旺人緣，有機會都想行桃花運。」Windy覺得揀什麼花沒所謂，最緊要自己心態夠強，思想夠正面樂觀，懂得自我鼓勵，好事就自然來！Chantel自爆從未隨家人行花市，沒感受過花市熱鬧氣氛。Yumi小時候已跟家人行花市，會食、買、玩，非常難忘。Windy笑言習慣被媽咪逼做乖女，負責陪行和充當提貨員。

Chantel最愛傳統年糕

Chantel農曆新年前已返新西蘭繼續升學，最記掛是與家人吃團年飯和應節賀年食品，「新年我必吃最傳統的年糕，可以食好多。在新西蘭間中也有下廚，可惜不懂整年糕及蘿蔔糕。最期待是家人派利市，不是為錢，是想收到祝福的心意」。

Windy推工作閉關溫習

Windy與Yumi是應屆DSE考生，為應付這場人生大考正積極備戰，前者不惜放棄新春大型花車巡遊演出，以騰出時間閉關專心溫習。

Yumi則照接工作，又跟家人外出拜年，歡度新歲，沒太擔心，「家人趁新一年開始有去拜神祈福，希望我學業進步，考入心儀大學。我想讀工商管理，有興趣向商界發展，開設自家品牌或公司。雖然好喜歡和享受在娛樂圈工作，但始終不肯定發展是否穩陣，讀書是為日後鋪定後路」。Yumi在農曆新年假期未有外遊，待考完DSE後跟同學畢業旅行，想去日本、韓國或台灣。Windy已計劃考完DSE外遊鬆一鬆，到韓國或台灣畢業旅行散心，「去年受負面情緒影響，會無緣無故心情低落，期望新一年可以更樂觀和堅強，考到心目中理想大學，繼續兼顧學業和事業」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

髮型：Hugo Poon@private i salon

化妝：King Yip、Bingo Chan@Kings Makeup

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