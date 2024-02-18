何啟華謝票派米送飛吻 鄧麗欣回味吃雞屁股

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與何啟華（阿Dee）昨日到旺角宣傳電影《飯戲攻心2》，派福米及送簽名電影postcard，祝願「人人得米」，吸引大批粉絲到場支持。阿Dee更為票房破2500萬送飛吻，粉絲收貨尖叫，Stephy笑粉絲那麼容易就滿足。阿Dee表示票房再好一點會加碼，為答應重演戲中淋水透點一幕的魏浚笙（Jeffrey）補水，或跟演員們向Jeffrey淋水。

Stephy對票房成績感滿意，「上映兩日已超越第一集同期的票房紀錄，已經開心到癲，但不可以忽視，繼續謝票，希望可以超越上集7700萬元票房」。談到戲中吃雞屁股一幕，Stephy表示從不吃雞屁股，但當天拍得很晚，肚餓下應劇情需要一口吃下，「有少少腥味，但幾好食，張繼聰就接受不到，食完作嘔」。

Stephy新春打牌贏肥仔

Stephy農曆新年跟母親赴台灣數天吃喝玩樂，阿Dee則約MIRROR成員楊樂文、王智德打機，3名ERROR隊友沒參與，阿Dee說：「193（郭嘉駿）有時間都揸車，肥仔（梁業）不喜歡打機。」Stephy爆肥仔喜歡打麻將，他們新年期間打過一次，「我睇中他識打台灣牌和計番數快，去年都玩過一次，他牌章好犀利，但今年不好彩輸給我」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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