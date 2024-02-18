【開箱】《蜘蛛夫人》 蜘蛛俠電影宇宙遇滑鐵盧

【明報專訊】改編自Marvel超級英雄漫畫的《蜘蛛夫人》（Madame Web），既是《蜘蛛俠》系列首部以女性為主角的外傳電影，亦是繼《毒魔》首兩集和《魔比煞》後，索尼電影公司旗下蜘蛛俠電影宇宙（簡稱SSU）最新出品。截稿前為止，美國爛番茄」網站綜合176篇影評文章，《蜘》片得分13%，比劣評如潮的《魔》片還要低；上周三（14日）開畫首兩日票房亦僅得820萬美元（約6396萬港元），相比8000萬美元（約6.24億港元）製作費來說，同樣低得令人咋舌。對於今年稍後上映同系列的《狂獸獵人格力文》（Kraven The Hunter）和《毒魔3》（Venom 3）來說，壓力之大可想而知。

不熟MCU觀衆或一頭霧水

《蜘蛛夫人》由美劇《勁爆女子監獄》女導演S.J.格遜（S.J.Clarkson）自編自導，荷李活兩代性感女神：《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）與《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）合演，是一齣以超級英雄片包裝的女性主義電影，雖能配合荷李活支持平權運動的大氣候，卻不符合普羅觀眾對超英片的期望，最終只能落得不叫好亦不叫座的下場。

既然《蜘蛛夫人》屬於《蜘蛛俠》外傳電影，究竟兩者有何關係？答案是可有可無，因為此片時間軸裏，「蜘蛛俠」彼得柏加尚未出世。話說狄高達莊遜飾演女主角嘉絲，跟《生活割離術》亞當史葛（Adam Scott）扮演的救護員拍檔兼好友班柏加合作無間，後者邀請她出席弟婦瑪麗（愛瑪羅拔絲飾）的嬰兒派對。如果是漫畫迷或者Marvel電影宇宙（MCU）粉絲，當然知道阿班就是彼得的叔叔，但對不熟MCU的觀眾來說，電影夾硬加插這場聯誼活動，看着瑪麗邀請好友猜腹中嬰兒的名字，難免一頭霧水。

電影先以倒敘方式，憶述1973年嘉絲母親到秘魯亞馬遜森林尋找傳說中能治百病，甚至激活人體異能的罕見蜘蛛。當她得手之後，卻遭同行保鑣艾斯基爾（塔哈拉謙飾）搶走蜘蛛兼槍殺，隱藏在森林的秘密族群「蜘蛛人」雖救不了她，至少保住腹中女嬰，派員送她返回紐約並在寄養家庭長大。

時間回到2003年，任職救護員的嘉絲某次出勤發生意外，遇溺後險死還生，擁有預知未來的異能因而覺醒，得悉反派艾斯基爾追殺3名無辜少女：薛妮史維尼、《捉鬼敢死隊：魅來世界》賽麗絲奧康娜（Celeste O'Connor）和《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced），決定伸出援手，齊齊對抗敵人，藉以宣示「女生不可欺」的平權主題。

電影把角色改成起源故事

根據漫畫原著，狄高達莊遜扮演的「蜘蛛夫人」是個身體殘障卻有多項異能的老婦，電影改成她的起源故事，原本並無不妥，問題是《蜘蛛夫人》預告片提到薛妮史維尼、賽麗絲奧康娜和伊莎貝拉莫塞分別飾演不同版本的超級英雄「蜘蛛女」，令人期待她們攜手對付反派，就似《蜘蛛俠：不戰無歸》出現「三蛛同堂」的經典場面，結果呢？蜘蛛女僅在反派夢中出現一兩次，更遑論與蜘蛛夫人合作抗敵，情况就似《特工亞皆老》宣傳海報誤導觀眾以為「超人」亨利卡維（Henry Cavill）和樂壇天后Dua Lipa是男女主角一樣。

《蜘蛛夫人》口碑欠奉，恐怕連擁有預視未來能力的蜘蛛夫人都難以猜測本片會否開拍續集，因此電影放映完畢，罕有不設彩蛋片段，只播出愛爾蘭樂隊The Cranberries的1990年代名曲《Dreams》，王菲亦曾翻唱成《夢中人》。巧合的是同期賀歲片《飯戲攻心2》和《盜月者》以廣東歌《Together》及《心裡有個謎》作結，喚起集體回憶，然後夢醒離場，分別在於是好夢還是噩夢。

上映日期：2月14日