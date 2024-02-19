曾志偉籌備大灣區《中年3》 復辦《中華小姐》 蔡思貝欣賞胡鴻鈞勇於認錯

【明報專訊】《TVB賽馬日》昨日在沙田馬場舉行，無綫電視行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、邵氏執行董事樂易玲及其他管理層成員，帶領旗下約30名藝人出席；92歲胡楓再扮財神亮相。眾藝人悉心打扮，包括蔡思貝、高海寧、陳煒、朱晨麗、劉穎鏇、劉佩玥與陳貝兒等，場面熱鬧，吸引馬迷圍觀。曾志偉透露無綫今年炮製多個娛樂節目，除復辦《中華小姐》，正構思大灣區版《中年好聲音》，以及王祖藍、阮兆祥與李思捷擔任導師的《福祿壽訓練學院》，培訓新一代喜劇藝員。蔡思貝談到緋聞男友胡鴻鈞從內地回港，攜帶數盒加熱煙彈入境觸犯法例，遭海關截獲，前日公開道歉，欣賞對方做錯事勇於認錯，有承擔。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

曾志偉表示馬場氣氛熱鬧，有信心陪同朋友拉頭馬，盼龍年有個好開始，並稱過去兩年，市民生活比較緊張，展望今年無綫陸續炮製更多不同娛樂節目，帶給觀眾開心和正能量，相信香港一定會好。

曾志偉預告停辦數年的《中華小姐》今年復辦，還有其他大計籌備中，「準備搞第3季《中年好聲音》，可能是大灣區版，讓大家有更多選擇，也有更多機會聽不同人說故事。《亞洲超星團》已接近尾聲，緊接有節目《福祿壽訓練學院》。我拍喜劇多年，會做嘉賓分享心得，王祖藍亦會回港。今次主要由『福祿壽』3人負責擔任導師，培訓新一代喜劇藝員，參加者當中有素人，亦有在無綫打滾多年的同事」。

為慳運費 曾託胡鴻鈞帶貨

蔡思貝穿中式旗袍亮相，大玩食字，祝願大家「旗」開得勝。提到緋聞男友胡鴻鈞早前從內地回港，因攜帶數盒加熱煙彈觸犯法例遭海關截獲，正等待法庭發出傳票，胡鴻鈞前日出席活動公開道歉，蔡思貝表示有關心及慰問對方，「每個人都會有犯少少錯，他已公開致歉，我相信他已從錯誤中上了一課，應該很明白。我之前也試過為節省運費，託他幫我從內地帶貨回來，以後都不會再為慳少少運費而託朋友帶貨」。她認為朋友叫到幫忙帶物件，胡鴻鈞可能一時間沒為意才發生此事，相信對方現時心情OK，欣賞他做錯事肯勇於承擔。

高海寧收起性感穿樽領貼身裙密實到場，自稱以端莊取勝，希望有人給貼士下注碰運氣。去年憑台慶劇《新聞女王》人氣急升，又獲最佳女配角，不少馬迷邀合照，她來者不拒。高海寧期望延續旺氣強勢，新一年大發正財運。

陳煒日前從加拿大登台回港，開心與老公共度情人節兼收花，並上載社交網放閃曬恩愛，「老公好有心，一早訂花。我們還去嘉年華玩，贏了好大的唐老鴨公仔，他最開心。情人節不需要特別禮物，就算一齊食大牌檔已夠開心」。

陳煒爆朱晨麗好快嫁人

提起情人節，陳煒突然爆好友朱晨麗正蜜運中，取笑對方好快嫁出成為人妻。朱晨麗聞言一臉尷尬，甜笑不答是否有新戀情，「未呀，我仍在努力中，隨緣啦。（想保護戀情不認？）隨緣。（幾時派雙封利市？）我今年都有派」。陳煒即代解圍，稱朱晨麗因怕醜才不敢認，對有否見過朱晨麗男友，陳煒笑而不答。

劉佩玥想「娶」劉穎鏇

劉穎鏇與劉佩玥同穿綠色裙，原來二人平日出席活動前，會互問意見。劉佩玥不停讚劉穎鏇樣靚、身形好、可愛、細心照顧人及無限包容，笑言自己如果是男仔必會娶她，從不擔心對方嫁不出。劉穎鏇新春期間帶父母到台灣兩日一夜快閃旅行，狂掃美食，笑稱太注重尋找美食，未有男仔埋身搭訕，沒有艷遇。

豪宅曝光 陳貝兒拒認小富婆

陳貝兒日前在家中招待一班《嫁到這世界邊端》人妻敘舊，於社交網貼相，令豪宅曝光。她否認成為小富婆，目前家居住得很舒適，又盼龍年工作順利，人緣好及桃花旺。單身的陳貝兒獲一班人妻做媒人介紹不同男士，暫時未有下文，只要有緣不介意嫁往外地。她透露公司正籌備開拍新一輯《無窮之路》，問是否受節目帶挈狂賺多桶金？她否認，「最緊要賺到經驗，開放自己眼界」。

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