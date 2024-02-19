兒子「袁咕碌」百日宴星光熠熠 袁偉豪張寶兒想追龍女 湊「好」字

【明報專訊】袁偉豪與張寶兒昨晚為愛兒「袁咕碌」袁晞祐舉行百日宴，筵開32席，廣邀圈中好友到賀，包括汪明荃、劉偉強導演、許紹雄、歐陽震華夫婦、譚俊彥與太太、陳山聰一家三口、熊黛林與丈夫郭可頌、姚子羚、吳業坤夫婦、黃翠如、陳自瑤和何廣沛等，星光熠熠。袁咕碌首次公開亮相表現精靈活潑，面對鏡頭淡定，袁偉豪承認現在有子萬事足，透露想追龍女兒湊成「好」字，甚至生夠兩個「好」字。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

袁偉豪偕太太張寶兒一同受訪，提到新手爸爸全程負責抱仔，表現純熟，袁偉豪表示抱B手勢在網上學，現在工作後歸心似箭回家見愛兒。寶兒爆夫妻湊B笑料，「有次外出回家，我幫BB換片後不久，Ben（袁偉豪）又幫BB換片」。袁偉豪讚兒子相當易湊，與大人愈來愈多互動，開始學認聲，聽到聲音會笑。會否追B，實行三年抱兩？袁偉豪笑說：「承你貴言，追龍B都好呀，想生女湊成『好』字，甚至生夠兩個『好』。」

寶兒表示與袁偉豪結婚時適逢新冠疫情，婚禮以簡單為主，趁兒子百日宴大排筵席，完成雙方家長心願，孩子出世是福氣，希望跟親友分享開心事。

不介意被呼「張寶兒老公」

產後極速收身的寶兒表示已預備好重投工作，袁偉豪剛完成兩劇，現在趁放假全情投入做湊仔公，分擔太太和家傭工作，又可以出動珍藏攝影器材影靚相。是否幫兒子影寫真？他笑說：「等我都操弗，到時跟兒子一齊影輯寫真。」

袁偉豪早前在內地拍劇被人稱呼為「張寶兒老公」，寶兒搶答：「我都是袁偉豪老婆。」袁偉豪表示不介意，承認有家室後EQ變高，笑說：「證明呢期太太和袁咕碌都勁過我，很多街坊都派利市畀袁咕碌，有時我會跟街坊開玩笑，他們說有睇我演戲，我會要求他們講出我的名字，才答應自拍，最緊要大家開心。」

熊黛林年紀大封肚不追B

久未露面的熊黛林表示忙湊女，去年體弱多病放假一段時間，踏入龍年會多接工作。會否向袁偉豪與寶兒傳授生孖胎秘方？她讚兩人年輕恩愛，在生育方面大有機會，她則決定封肚，不再追B，「我年紀大了，有對孖女已好滿足，教育方面需要花心機，孖女將6歲，現在開始打交抓面、扯頭髮，早上7時就拍門向我投訴被打，我聽到就暈低，要發惡制止她們，弄致喉嚨痛，會以為自己有病，老公見我激動就安撫我，現在要練溫柔、講道理」。她笑言很期待稍後到內地工作，享受個人空間放鬆心情，也讓小孩訓練獨立。

黃翠如冇被長輩催生仔

黃翠如知道同場有很多小孩，自言要抑制興奮心情，不敢走近抱BB，因最近流感肆虐，聽正在拍劇的老公蕭正楠說，公司很多同事咳嗽，顧慮自己是否變密切接觸者散播病菌，「不過今個農曆新年都見過好多BB，好開心。（有冇長輩催生仔？）沒有，其實天賜BB是福氣，我們不覺得一定要生小孩，也在思考能否帶幸福畀下一代」。

談到她在社交網貼煎燶雞翼照片，黃翠如笑言平時由蕭正楠負責入廚，老公忙拍劇，令她無啖好食，「他病時，會叫外賣分一半給他，因為我都忙拍《黑色月光》」。 她透露將伙拍C君（鄭詩君）和周奕瑋到台灣拍旅遊節目，期待體驗奢華旅遊團歎世界。會否著泳裝製造香艷場面？她笑說：「我太老、沒身材，好多年前為有線拍節目著過泳裝，跟現在沒分別。」

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