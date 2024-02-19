甩INFINITE隊友單飛開騷勁緊張 南優賢送禮握手冧港迷

【明報專訊】韓國男團INFINITE成員南優賢一連兩日於麥花臣場館舉行《2024 Nam Woo Hyun Solo Concert <植木日3-WHITREE> in Hong Kong》，前晚開鑼。他首次在港舉行個人騷，甫開場，直認心情十分緊張，然後獻唱連串快歌揭序幕，又以廣東話介紹自己，之後工作人員送上蛋糕，原來是粉絲為本月8日33歲生日的南優賢送驚喜，全場粉絲合唱韓語生日歌。

南優賢稱以為是工作人員為他準備蛋糕，不停以廣東話說「多謝」及讚粉絲「世一」，並透露很想多了解香港，早一日來港去尖沙嘴吃炒辣蟹與旺角波鞋街。

粉絲造型各出奇謀爭禮物

南優賢之後換上一身紅色造型唱歌，表示準備親手製作的戒指送給粉絲，並稱來港前要求粉絲以歌曲《DONE》玩火的主題造型入場，即是要穿紅色，他特別在農曆新年穿紅色，希望送福氣給粉絲。南優賢以攝錄機捕捉哪名粉絲造型最切合主題，發現有大批粉絲投入參與、各出奇謀。他原打算送出6隻戒指，連自己戴的都送出來，但太多粉絲造型突出，他要在台上與粉絲猜拳決定，最終只有5人勝出，南優賢笑道：「好彩自己戴嗰隻守得住。」

南優賢在台上預告會落台與粉絲近距離接觸，但先要粉絲應承確保安全，強調粉絲離開座位或衝過來攬他，會立刻中斷。隨後他落台獻唱，見粉絲十分守規矩，便大派福利與粉絲握手、一起做心心手勢、自拍及合唱，之後再上台與台下粉絲大合照，以廣東話高呼「好感動」，「真心好高興以solo歌手來到呢度，如果冇粉絲一直支持，生存唔到，我真心愛大家，收到粉絲好多心意和力量」。南優賢送歌曲《Baby Baby》給粉絲，最終兩度encore完場。

記者：林祖傑