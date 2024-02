【娛樂場】《Blueprint of Memories》 名監製Edward Chan伙歌手領樂迷釋放情感

next

【明報專訊】著名唱片監製陳浩然(Edward Chan)歷年來作曲、編曲或監製的作品眾多,由早期林一峰《離開是為了回來》、 方大同與薛凱琪《四人遊》、方皓玟《Unlock Me》,到近年姜濤《蒙著嘴說愛你》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、盧瀚霆《Megahit》、衛蘭《It's OK To Be Sad》等。他監製與創作的歌曲屢獲獎項,成頒獎禮常客,還經常為不同音樂會任音樂總監,成為歌手們背後的男人。

《造星V》帶挈開騷

Edward Chan去年擔任ViuTV選秀節目《全民造星V》評判獲好評,被讚專業、評語中肯,以及點中參賽者的問題。他因《造星V》吸納很多支持者,帶挈獲邀舉行音樂會,3月23及24日假亞洲國際博覽館舉行首個音樂作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》,回顧他的音樂事業,演出歌手包括MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安與姜濤,還有衛蘭、方皓玟、陳柏宇和Dear Jane等。

廣邀歌手 獲爽快答應演出

Edward Chan透露音樂會名稱之意「Blueprint」是建築上用到的工程製圖,有着對未來構想;「Memories」則是過往的經歷回望。他希望透過音樂會,牽動樂迷情緒,引領大家進入未知的情感釋放,同時與一班好友聚首一堂。

Edward Chan說:「過去每隔幾年就想做一啲嘢衝擊自己,包括早期成立公司簽新人,又試過主持網上頻道《較鐘搞嘢》,到近年有唔同嘅人,造就我發揮自己冇諗過嘅嘢,例如任《全民造星V》評判,參與MIRROR嘅project,得到好多人嘅支持。」Edward Chan廣邀歌手演出時,沒想到個個反應熱烈即時應承,令他莫名感動。

身兼多職 一腳踢

在構思作品展編排時,Edward Chan表示曾考量如何將自己的作品與演出歌手變成最匹配的配對,但最後決定從心出發,「冇乜點平衡,純粹想做就做出來,尤其身邊有好好的伙伴,將我想表達的,慢慢引導到這個平衡點,今次只做一些我覺得特別同自己有興趣的事」。

除構思歌單,Edward Chan身兼多職,「今次做自己project要影海報,又要負責搵styling朋友幫手,我從來冇試過或諗過會有機會做。除此之外,又親自邀請歌手,話畀對方知有這件事,有冇興趣參與。平時是歌手問我有冇時間做一首歌,今次角色調轉,對我來講是好特別的經歷」。