《蒼鷺與少年》失落安妮獎 《蜘蛛俠》7獎大贏家

【明報專訊】有「動畫界奧斯卡」之稱的第51屆安妮獎前晚在洛杉磯舉行頒獎禮，《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》擊敗《怪物少女妮莫娜》、《忍者龜：變異危機》，以及兩齣日本動畫《蒼鷺與少年》和《鈴芽之旅》，大熱捧走最佳動畫之外，同時包辦最佳導演、配樂、剪接、視覺效果、布景及角色設計合共7獎，成為今屆大贏家。得獎數目跟上集《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》看齊，正好為下月進軍奧斯卡注入強心針。自2002年奧斯卡新增最佳動畫獎至今，過去21屆安妮獎大獎得主同時「奪金」的有14部，上屆《忘形水》金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）執導的定格動畫《皮諾丘》正是其中之一。

日本動畫大師宮崎駿自編自導的《蒼鷺與少年》，賽前獲9項安妮獎提名，結果贏得最佳動畫角色和分鏡兩獎；另一導演新海誠的《鈴芽之旅》更空手而回，日本男團SixTONES成員松村北斗憑《鈴》片角逐最佳配音，最終不敵《怪物少女妮莫娜》嘉兒莫蕊茲（Chloe Moretz）。動畫劇集方面，影視串流平台Netflix出品《藍眼武士》橫掃最佳劇本、剪接、視覺效果、布景及角色設計、成年觀眾節目合共6獎；Disney+的《月亮女孩與惡魔恐龍》及《星球大戰：幻境》，亦分別獲得3個和2個獎項。