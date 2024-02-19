洪慶盧允瑞合演韓版《聽說》亞洲銷情佳

【明報專訊】上周四揭幕的第74屆柏林影展伴隨歐洲電影市場交易，重拍2009年台灣《聽說》的同名電影，據美媒報道，已賣出亞洲多個地區版權，包括香港、台灣及日本。《聽說》2009年在台灣上映，由陳意涵、陳妍希及彭于晏主演，講述女主角的姊姊是聾啞泳手，男主角送外賣時認識了姊姊，並以手語交流，誤會女主角也是聽障，直到兩人想在一起才發現彼此均健全。韓版《聽說》由《一天》趙善浩執導，《紅天機》洪慶伙拍《浪漫速成班》盧允瑞主演，據報女團IZ*ONE出身的金玟周也會參演一角。

另外，《等著他回來》皮埃洛馬仙拿（Piero Messina）執導、《詭老》加爾加西亞般奴（Gael Garcia Bernal）伙拍《星光夢裏人》貝妮絲碧祖（Berenice Bejo）、《王冠》奧莉花威廉斯（Olivia Williams）及《世上最爛的人》雲朗妮韋斯維夫（Renate Reinsve）演出的競賽片《Another End》，前晚舉行首映禮；故事講述加爾痛失女友，其姊工作的公司可提供科技協助，只要把死去女友的思想植入另一宿主身上，便可緬懷昔日時光，慢慢走出傷痛。加爾在記者會賣花讚花香，稱新片非常浪漫，而且榮幸能參演，「現在也沒幾部很浪漫的電影了」。