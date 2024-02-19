【開箱】廣東歌好難難 賀歲片金曲共融

【明報專訊】王家衛監製陸劇《繁花》早前掀起熱話，連帶劇中台港兩地上世紀八九十年代流行曲亦再次翻紅，包括張學友主唱的《偷心》；巧合地同於本月9日上映的3齣賀歲港片《飯戲攻心2》、《盜月者》和《臨時劫案》，題材各異，票房不一，不約而同選用廣東舊歌點題；來自馬來西亞的林明禎在《飯》片不止一次玩「廣東話好難難」曡字舊gag，廣東金曲卻成為傳情達意的好幫手。

細水長流在一起

先說票房領先的《飯戲攻心2》，片長132分鐘，缺少黃子華，加了謝君豪、魏浚笙等客串，想說的太多，涵蓋婚姻、愛情與親情，對白密集如廣播劇，結果王菀之和陳湛文的感情比上集更拖拖拉拉；張繼聰的「油瓶」陰影、鄧麗欣父愛缺乏造成婚姻恐懼，以至「哎吔大嫂」林明禎的沒血緣家人，均為文造情顯得牽強。導演陳詠燊優點善用流行曲寄情，由王菀之翻唱蔡齡齡《細水長流》到片尾鄭伊健《Together》帶來驚喜，也配合電影想觸及的長相廝守與離散。

兩首歌巧合地均出自林振強手筆；《細水長流》原曲名《Lo Mejor de Tu Vida》（The Best of Your Life），現年80歲的西班牙情歌天王Julio Iglesias於1987年推出，電台DJ蔡齡齡的one hit wonder。《Together》則由去年逝世的Anodize鼓手兼LMF結他手「大飛」陳匡榮作曲，兩曲風格迥異，《細水長流》纏綿，《Together》upbeat，但林振強無論寫前者的「若有天要被分開，我遠山也踏破，尋辦法又流向你」，或後者的「仍最愛是你堅定自持因愛你，縱隔萬里心跟你飛」，其實異曲同工；此片選歌也配合最後送機戲，優於電影整體表現。

只想一生跟你走

上次《飯戲攻心》巧妙運用張學友的《還是覺得你最好》，襯托出一屋六男女各懷心事；歌神作品像fine wine，經得起時間考驗，依然受歡迎，《繁花》選用國語歌《偷心》，賀歲片之一《臨時劫案》則選了《祗想一生跟你走》，後者改編自巫啓賢包辦作曲主唱的《不該讓你等太久》，由劉卓輝填寫《祗》的廣東詞。此歌雖然唱「很想一生跟你走，就算天邊海角多少改變 一生只有風中追究，不想孤單的逗留」，於《臨時劫案》卻跟男女情愛無關，反而講述打劫後林家棟與任賢齊準備送郭富城上船離開香港，途中的士無氣「跪低」，三人一同推車，先是郭唱越南版，林任兩人再以廣東話版接力，似在為己打氣，亦呼應了郭邀兩人一同「著草」，兄弟齊上齊落。

不知道戲院場次排片出了問題，還是觀衆看厭了演員陣容，《臨時劫案》在3部賀歲片中票房最差，編導演水平卻是當中最平均也最好；講述3名廢中湊合打劫，加上同樣一事無成渴望破案的女警、黑幫、大小嘍囉的多線敘事，未盡完美，但至少合乎戲劇基本的起承轉合；笑位不多，也起碼笑得出。郭富城收起天王chok樣，演出少有討喜；不知道戴上假哨牙妨礙念對白，還是故意設計，總覺他壓低聲平板說「講多謝」、「係悍匪，唔係賊」的節奏，似在模仿《柔道龍虎榜》的張兆輝或古天樂，巧合地郭富城也有份演出《柔》片，而且跟兩人也有不少對手戲。

貝多芬心裏有個謎

MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安和張繼聰、白只主演的《盜月者》，由去年拍MV涉抄襲的袁劍偉執導，盜寶題材，成績中規中矩。以羅文的《心裡有個謎》作結，未至於神來之筆，卻很貼題，配合鬥智劇情。此歌近年少人播，韋祖堯（Joey Villanueva）以貝多芬（Ludwig van Beethoven）的《Für Elise》旋律為基礎重新編曲，加上黃霑的詞，也許唱腔不屬當代，但今日再聽，編曲沒有過時，菲律賓音樂人對香港樂壇其實貢獻良多。

「流行曲」三字真正意義在於耳熟能詳，不管《細水長流》紅歌不紅人、四大天王張學友衆多金曲之一《祗想一生跟你走》，還是收錄在1980年《親情》專輯的《心裡有個謎》，輝煌一時的廣東歌壇為影視圈提供了殷實素材；只是，當中最「年輕」的《Together》也是上世紀末；今天廣東歌要紅得起，套用林明禎所言，「真的好難難」。