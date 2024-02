【開箱】廣東歌好難難 賀歲片金曲共融

next

【明報專訊】王家衛監製陸劇《繁花》早前掀起熱話,連帶劇中台港兩地上世紀八九十年代流行曲亦再次翻紅,包括張學友主唱的《偷心》;巧合地同於本月9日上映的3齣賀歲港片《飯戲攻心2》、《盜月者》和《臨時劫案》,題材各異,票房不一,不約而同選用廣東舊歌點題;來自馬來西亞的林明禎在《飯》片不止一次玩「廣東話好難難」曡字舊gag,廣東金曲卻成為傳情達意的好幫手。

細水長流在一起

先說票房領先的《飯戲攻心2》,片長132分鐘,缺少黃子華,加了謝君豪、魏浚笙等客串,想說的太多,涵蓋婚姻、愛情與親情,對白密集如廣播劇,結果王菀之和陳湛文的感情比上集更拖拖拉拉;張繼聰的「油瓶」陰影、鄧麗欣父愛缺乏造成婚姻恐懼,以至「哎吔大嫂」林明禎的沒血緣家人,均為文造情顯得牽強。導演陳詠燊優點善用流行曲寄情,由王菀之翻唱蔡齡齡《細水長流》到片尾鄭伊健《Together》帶來驚喜,也配合電影想觸及的長相廝守與離散。

兩首歌巧合地均出自林振強手筆;《細水長流》原曲名《Lo Mejor de Tu Vida》(The Best of Your Life),現年80歲的西班牙情歌天王Julio Iglesias於1987年推出,電台DJ蔡齡齡的one hit wonder。《Together》則由去年逝世的Anodize鼓手兼LMF結他手「大飛」陳匡榮作曲,兩曲風格迥異,《細水長流》纏綿,《Together》upbeat,但林振強無論寫前者的「若有天要被分開,我遠山也踏破,尋辦法又流向你」,或後者的「仍最愛是你堅定自持因愛你,縱隔萬里心跟你飛」,其實異曲同工;此片選歌也配合最後送機戲,優於電影整體表現。

只想一生跟你走

上次《飯戲攻心》巧妙運用張學友的《還是覺得你最好》,襯托出一屋六男女各懷心事;歌神作品像fine wine,經得起時間考驗,依然受歡迎,《繁花》選用國語歌《偷心》,賀歲片之一《臨時劫案》則選了《祗想一生跟你走》,後者改編自巫啓賢包辦作曲主唱的《不該讓你等太久》,由劉卓輝填寫《祗》的廣東詞。此歌雖然唱「很想一生跟你走,就算天邊海角多少改變 一生只有風中追究,不想孤單的逗留」,於《臨時劫案》卻跟男女情愛無關,反而講述打劫後林家棟與任賢齊準備送郭富城上船離開香港,途中的士無氣「跪低」,三人一同推車,先是郭唱越南版,林任兩人再以廣東話版接力,似在為己打氣,亦呼應了郭邀兩人一同「著草」,兄弟齊上齊落。

不知道戲院場次排片出了問題,還是觀衆看厭了演員陣容,《臨時劫案》在3部賀歲片中票房最差,編導演水平卻是當中最平均也最好;講述3名廢中湊合打劫,加上同樣一事無成渴望破案的女警、黑幫、大小嘍囉的多線敘事,未盡完美,但至少合乎戲劇基本的起承轉合;笑位不多,也起碼笑得出。郭富城收起天王chok樣,演出少有討喜;不知道戴上假哨牙妨礙念對白,還是故意設計,總覺他壓低聲平板說「講多謝」、「係悍匪,唔係賊」的節奏,似在模仿《柔道龍虎榜》的張兆輝或古天樂,巧合地郭富城也有份演出《柔》片,而且跟兩人也有不少對手戲。

貝多芬心裏有個謎

MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安和張繼聰、白只主演的《盜月者》,由去年拍MV涉抄襲的袁劍偉執導,盜寶題材,成績中規中矩。以羅文的《心裡有個謎》作結,未至於神來之筆,卻很貼題,配合鬥智劇情。此歌近年少人播,韋祖堯(Joey Villanueva)以貝多芬(Ludwig van Beethoven)的《Für Elise》旋律為基礎重新編曲,加上黃霑的詞,也許唱腔不屬當代,但今日再聽,編曲沒有過時,菲律賓音樂人對香港樂壇其實貢獻良多。

「流行曲」三字真正意義在於耳熟能詳,不管《細水長流》紅歌不紅人、四大天王張學友衆多金曲之一《祗想一生跟你走》,還是收錄在1980年《親情》專輯的《心裡有個謎》,輝煌一時的廣東歌壇為影視圈提供了殷實素材;只是,當中最「年輕」的《Together》也是上世紀末;今天廣東歌要紅得起,套用林明禎所言,「真的好難難」。