未婚妻王青霞涉逾期居留遭扣查 李龍基心痛 難過未能回港陪上庭

王青霞曾在社交平台公開塞滿鈔票的手袋，被指炫富。（網上圖片）

【明報專訊】73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）昨日被指涉在港逾期居留，遭入境處扣查，今日於沙田裁判法院提堂。根據《入境條例》（第115章）第41條訂明，任何人違反對他適用的逗留條件，即屬違法，經定罪後，可判處第五級罰款（即50,000元）及監禁兩年。《明報》致電李龍基了解Chris被扣查情况，身在廣州的他對Chris逾期居留不知情並感心痛，「佢傻女嚟㗎，犯法㗎！我知道一定唔畀佢咁做」。娛樂組

對於未婚妻Chris涉在港逾期居留，遭入境處扣查，李龍基昨日接受《明報》電話訪問，承認未婚妻出事，身在廣州的他今日要拍攝電視台的元宵節目，不能回港陪Chris上庭，工作完畢即趕回港。他透露已請謝偉俊律師處理，謝律師見過Chris，稱她情况可以，只是較攰，畢竟不在家，想瞓都瞓唔着。

不知Chirs逾期居留

李龍基提起未婚妻的情况表現難過，問他是否知道Chirs逾期居留？他激動說：「佢傻女嚟㗎，我梗係唔知啦，犯法㗎！2019年有疫情，後來出入受限制，佢唔捨得離開我，要照顧我，唔想往返要隔離，所以佢同我講優才計劃可以留在香港。我知道佢逾期一定唔畀佢咁做，現在希望謝律師幫忙，我一定會支持Chris。」

愛得高調 炫富惹禍

李龍基跟Chris的「爺孫戀」近年愛得高調，二人經常出雙入對。李龍基曾向傳媒透露內地7個物業歸Chris名下，令網民關心他的財產，被封「提款基」。Chris亦是非纏身，曾在社交平台曬塞滿鈔票的手袋而被指炫富，又提到學歷與背景，以表達不是貪李龍基的財富，自稱是飛機工程師，懂得駕駛小型飛機，因為李龍基鍾意玩模型飛機而志趣相投。

Chris又稱10歲到美國讀書，曾展示多間美國的大學，以及北京航天航空大學等的證書。Chris近年愛上繪畫人像，不時送親筆畫作給李龍基好友與藝人，李龍基稱未婚妻繪畫全憑天分，不過有網民揶揄畫作神似到像打印。

是非纏身 無損感情

李龍基與Chris今年1月接受傳媒專訪，揭Chris在街上遇襲，遭喝罵：「賤人，嘔番基哥嗰7層樓出嚟。」有人誤會Chris騙財，對她動手，李龍基急澄清沒將物業轉給Chris，當年跟前妻離婚時已全數贈予對方。又談到二人為何遲遲未完婚，李龍基表示因Chris家有白事而延期。

風波仍未能平息，Chris不斷被爆黑歷史，除被指疑學歷造假、畫作屬淘寶貨、借錢不還兼失蹤，曾於多年前冒認繆騫人女兒在圈中招搖撞騙，Chris一概否認，並提供銀行交易資料證明已還款；李龍基就負面傳聞以法律處理，二人感情未有受影響，繼續出雙入對。

多次澄清負面新聞

不過之後再有YouTuber在節目公開Chris舊照，有她拿着「Bride to be」王冠的自拍照，又跟一名疑似美國軍人的親吻照，還有宴會上兩人一起在蛋糕吹蠟燭照片，其中一張見有戒指盒。Chris疑於2018年結婚，但同時跟李龍基發展。李龍基繼續挺身為Chris解畫，稱「婚宴照」是Chris當時的男友在生日會提出訂婚，她沒答應，並於2019年正式與對方分手，後來Chris來港跟他在一起。