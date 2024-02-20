去年失戀喪父 趙善恆自揭抑鬱「爭啲想走」

【明報專訊】樂隊ToNick主音趙善恆（恆仔）去年2月跟拍拖10年的女友譚杏藍分手、4月受喪父打擊，情緒備受困擾，自揭抑鬱了一年兼「爭啲想走」。恆仔昨凌晨在社交平台發文，「有啲嘢好想講，因為我怕我真係會做傻事。我只會講一次，都唔會再回應，話說啱先有個『朋友』走埋來同我打招呼，咁我客氣咁寒暄咗幾句就算，但同呢位『朋友』對話之後，發現我真係頂唔順喇，其實我抑鬱咗一年，爭啲想走，感謝跑步真係救咗我好多。上年我爸爸走咗，亦同一齊好多好多年嘅女朋友分手，分咗手之後，當每一個人關心問我點，佢哋都會不經意咁講一句：『原來你乜都唔知㗎？』然後我就會聽到一個新嘅人名」。

有新戀情 想好好生活

恆仔稱做幕前不想引起不必要風波影響工作，一直隱瞞自己情緒，扮正常，發放正能量，用了一年時間處理他的心情，並稱無死已經好好彩。他透露近况說夾band好開心、拍戲好開心，亦開始了一段新感情，以建立家庭方向出發，「好少打咁多字，但因為發現我真係面對唔到呢個情緒，唔想工作唔到、生活唔到，唔想開始唔到一段健康嘅新關係，所以最重要係唔該咁多位關事嘅『朋友』，唔好再走過來同我打招呼。我唔會公開任何人名，只係想你哋知，我唔再係咩都唔知，𠵱家我只想好好生活」。圈中好友阮小儀、盧巧音和游學修等留言鼓勵恆仔，兄弟周國賢留言稱恆仔一直都好勇敢、善良，會陪他一齊行，不要放棄。

娛樂組